لم يحققه قبله سوى بيليه.. لقب فردي مختلف لفينيسوس جونيور!

تعويض لما لاقاه في السنوات الماضية..

لقب جديد من نوعه الآن لفينيسيوس جونيور بعد ألقاب فردية عديدة حصل عليها سواء على مستوى رجل الشهر في الليجا أو ريال مدريد أو رجل المباراة في أكثر من مرة ناهيك عن الألقاب الفردية العالمية الأخرى.

هذا اللقب جديد من نوعه بالنسبة لفينيسيوس، والجيل الحالي من اللاعبين البرازيليين، هذا ببساطة لأنه لقب "سفير النوايا الحسنة" المختار من قبل "اليونسكو".

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" تنصيب فينيسيوس سفيرًا للنوايا الحسنة، ليصبح ثاني لاعب برازيلي يحمل ذلك الوسام بعد الأسطورة الراحل بيليه.

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أتى هذا في احتفالية أقيمت بمركز تدريبات نادي ريال مدريد، الذي يستعد في الوقت الراهن لمواجهة قوية ضد أتلتيكو مدريد ضمن الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وتعرض فينيسيوس طيلة السنوات الماضية لهجمات عنصرية عديدة في الملاعب الإسبانية، ما يجعل حصوله على هذا اللقب من "اليونسكو" أمرًا تعويضيًا موفقًا.