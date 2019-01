لم يحققه فيرجسون - إنجاز شخصي جديد لسولشار مع مانشستر يونايتد

نجح أولي سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد، في تحقيق رقم شخصي جديد، بعد الفوز على نيوكاسل بالجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

سولشار واصل انطلاقته الناجحة مع الشياطين الحمر، بعد إسقاط نيوكاسل على ارضه ووسط جماهيره بثنائية نظيفة سجلها ماركوس راشفورد وروميلو لوكاكو.

ويعتبر بذلك سولشار هو ثاني مدرب في تاريخ يونايتد، يفوز بأول أربع مباريات له ببطولة الدوري.

4 - Ole Gunnar Solskjaer is only the second manager in Manchester United history to win his first four league games in charge of the club, after Matt Busby in 1946. Revival. #NEWMUN pic.twitter.com/Dt9XpCfGms — OptaJoe (@OptaJoe) January 2, 2019