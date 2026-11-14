لم يحدث هذا من قبل في مانشستر يونايتد.. بوتشيتينو يخطط لانقلاب تاريخي في صفوف الشياطين الحمر!

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مانشستر يونايتد يقترب من ضم سيلفيا تويا إلى طاقم المدرب الجديد ماوريسيو بوتشيتينو، وفقًا لصحيفة الجارديان. وفي الوقت نفسه، حذّر جاري لينيكر من أن المدرب الأرجنتيني قد يفشل.

وبحسب التقرير، فإن فريق بوتشيتينو التدريبي المكوّن من خمسة أعضاء بأكمله سينتقل أيضًا من منتخب الولايات المتحدة إلى إنجلترا: المدرب المساعد خيسوس بيريز، وميجيل داجوستينو، ومدرب حراس المرمى توني خيمينيز، ونجل بوتشيتينو، سيباستيانو، كعالِم في الرياضة. ولم يؤكد يونايتد بعد تعيين تويا بشكل منفصل.

ومن شأن التعاقد مع عالِمة الرياضة ومدربة اللياقة والقوة البدنية أن يكسر حاجزًا جديدًا للفريق الأول للرجال في يونايتد. وكانت الإسبانية البالغة من العمر 46 عامًا قد انضمت إلى طاقم منتخب الولايات المتحدة في أكتوبر 2024، وأصبحت أول عضوة في تاريخ المنتخب.

وقبل ذلك، عملت في نادي ليفانتي بادالونا في دوري "ليجا إف"، أعلى دوري لكرة القدم النسائية في إسبانيا، ودرّست في المعهد الوطني لعلوم الرياضة بكتالونيا في جامعة برشلونة.

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ويتولى بوتشيتينو مهامه في 18 نوفمبر بعد توقيعه عقدًا لمدة عامين ونصف العام خلفًا لمايكل كاريك. وفي بودكاست "The Rest Is Football"، أعرب لينيكر عن شكوكه بشأن فرص نجاح المدرب السابق لتوتنهام وتشيلسي.

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جاري لينيكر يتوقع فترة قصيرة لماوريسيو بوتشيتينو

يعتقد لينيكر أن المشكلات الرياضية التي يعاني منها يونايتد نابعة من هياكل النادي، ويتوقع المهاجم الدولي السابق فترة قصيرة لبوتشيتينو. وقال لينيكر: "أستطيع أن أرى بوتشيتنو ينضم إلى هناك، وأعتقد أنهم على الأرجح سيقدمون بداية جيدة ويؤدون بشكل جيد لفترة من الوقت"، قبل أن يضيف: "أعتقد أن مانشستر يونايتد نادٍ كبير بالنسبة لبوتشيتينو، كبير من حيث الاسم على الأقل. سيبدأ هناك، ثم مع تطور الأمور، سيُعفى من مهامه. سأتفاجأ إذا بقي هناك بعد 18 شهرًا".

ومنذ رحيل السير أليكس فيرجسون، يرى لينيكر أن النمط ذاته قد تكرر في أولد ترافورد، حيث يتحمل المدربون عواقب الإخفاقات على مستوى مجلس الإدارة. وانتقد اللاعب البالغ من العمر 65 عامًا قائلاً: "إنه الأمر ذاته مرارًا وتكرارًا: كبش الفداء دائمًا هو المدرب، ويمكنكم رؤية ذلك. أعتقد أن المشكلات الحقيقية تكمن فوق المدرب. هؤلاء جميعهم مدربون جيدون. انظروا إلى بعض الأسماء التي تعاقبت عليهم خلال السنوات العشر الماضية. كم عددهم الآن، اثنا عشر مدربًا رحلوا منذ أليكس فيرجسون؟ وجميعهم يرحلون قائلين إن النادي في حالة فوضى".

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واستشهد لينيكر بطريقة تعامل يونايتد مع كاريك، سلف بوتشيتينو، كدليل. وقال: "سيكون هناك دائمًا مدربون يمكنكم إلقاء اللوم عليهم. لم يدعموا كاريك بشكل مناسب في الصيف. لقد أدى بشكل رائع في النصف الثاني من الموسم الماضي. صحيح أنهم لم يكونوا في المنافسات الأوروبية ولعبوا على المرتدات، لكنني لا أعرف إلى متى يمكن للمسؤولين في مانشستر يونايتد الإفلات من ذلك".