أخبار سيئة لفريق إنتر الذي يلعب فيه تشيفو والمنتخب الوطني الذي يدربه غاتوزو. لم يتعافَ أليساندرو باستوني بعد من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الديربي ضد ميلان، عقب المخالفة التي ارتكبها أدريان رابيو، ولا يزال في حالة صحية سيئة: بعد انتهاء التدريب والمؤتمر الصحفي للمدرب الروماني، أصبح غيابه عن المباراة خارج أرضه في فلورنسا ضد فريق فيورنتينا، المقررة غدًا مساءً على ملعب فرانكي، أمرًا رسميًا.





هل التصفيات في خطر؟ - قام المدافع النيرازوري بجزء من التدريبات مع المجموعة، لكنه لن يسافر إلى فلورنسا مع الفريق. وهذه أخبار جديدة تؤثر بشكل مباشر على منتخب إيطاليا بقيادة جينارو غاتوزو، الذي سيخوض مباراة التصفيات المؤهلة لكأس العالم في أقل من أسبوع، وقد يضطر إلى الاستغناء عن مدافع إنتر، استعداداً لنصف النهائي المقرر مساء الخميس ضد أيرلندا الشمالية: ومع ذلك، سيتوجه باستوني إلى معسكر كوفيرتشيانو.





آخر المستجدات في إنتر - بصرف النظر عن باستوني، سيتعين على تشيفو بالتأكيد الاستغناء عن لاوتارو مارتينيز ومخيتاريان. توقف اللاعب الأرميني بسبب إصابة في الفخذ، بينما لم يتدرب القائد الأرجنتيني مع الفريق بعد: ومع ذلك، قد يسافر مع الفريق إلى توسكانا.