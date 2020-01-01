الدوري الإنجليزي الممتاز

لم يتعرض للقرصنة .. اختفاء حساب مانشستر سيتي على تويتر

بقلم | علي سمير
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Pep Guardiola Manchester City
Getty Images
وسط حالة من السخرية لدى بعض المشجعين

في واقعة غريبة من نوعها، اختفى حساب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، من موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشكل نهائي.

النادي الإنجليزي أعلن عبر قنواته الرسمية، أن الحساب لم يتعرض للقرصنة، وكشف عن وجود محاولات مستمرة لحل هذه الأزمة.

وجاء ذلك بعد ظهور رسالة افتراضية على تويتر تقول على صفحة سيتي:"هذا الحساب غير موجود".

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    صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت أن ما حدث ما هو إلا عطل فني في الموقع وليس له أي علاقة بالقرصنة أو أي محاولة للاختراق.

    الواقعة تسببت في حالة كبيرة من السخرية لدى المشجعين، حيث قال أحدهم أن سبب الإغلاق هو إنشاء الموقع في 2009، ومانشستر سيتي أصغر من العمر المسموح لإنشاء الحساب.

    وقام بعدها النادي الإنجليزي، بإعلان عودة الحساب مرة أخرى لحالته الطبيعية، بعد القيام بحل المشكلة مع إدارة الموقع.

    ويتابع حساب السيتي أكثر من 8.5 مليون متابع ، مما يجعله خامس أكثر الأندية شعبية في الدوري الإنجليزي الممتاز والعاشر على مستوى العالم.

     

     

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