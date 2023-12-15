"لم نكن خائفين من ليفربول".. تين هاج يمنع لاعبي مانشستر يونايتد من مشاهدة الـ 7-0!

قبل لقاء الريدز الصعب..

يصر إريك تين هاج على أن لاعبي مانشستر يونايتد لا يقفون كثيرًا في الوقت الراهن عند هزيمتهم من ليفربول الموسم المنصرم على ملعب أنفيلد بسباعية نظيفة لا يمكن نسيانها.

يأتي هذا قبيل ساعات من خوض "مانيو" مباراته الهامة ضد ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لحساب الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي 2023-2024.

كانت الهزيمة بسبعة أهداف على ملعب أنفيلد في مارس الماضي هي الأثقل في تاريخ يونايتد أمام ليفربول على الإطلاق.

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بدا تين هاج متفائلًا حيال خوض تلك المباراة، ويبدو عازمًا على نقل تلك الحالة للاعبي يونايتد قبل هذا المعترك المصيري، وشدد على أنه لم يجعل لاعبيه يشاهدون أشرطة الفيديو الخاصة بالمباراة.

وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لم أر أننا في مباراة الموسم الماضي كنا خائفين، كانت تجربة سيئة بكل تأكيد ولكننا كنا جيدين في الشوط الأول قبل أن ننهار في الثاني".

وأضاف: "الموسم الماضي كان مختلفًا بلاعبين آخرين، لن نتجاهل الهزيمة، ولكننا واثقون في الفريق الحالي من البداية إلى النهاية، علينا القتال هناك، علينا التحدي والإعداد للفوز، الموسم الماضي هو ماضٍ، ما نستطيع تغييره هو المستقبل".

وأضاف: "ليفربول يلعب بشكل جيد دون شك، ولكننا مررنا بمباريات صعبة عديدة في الآونة الأخيرة".