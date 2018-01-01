لم نحقق شيئًا حتى الآن.. روبيرتسون محذرًا ليفربول من التراخي

روبيرتسون يحذر زملاءه من التراخي بعد ابتعاد ليفربول في الصدارة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث أندرو روبيرتسون نجم فريق ليفربول حول وضعية الفريق في الفترة الحالية، حيث أكد أنه ولا وقت للإشادات والاحتفالات في الوقت الحالي. اختيارات المحررين جول 25 - حسين الشحات: لا سقف لطموحاتي وهذا هدفي الأفضل مع العين

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وكان ليفربول قد حقق انتصارًا عريضًا أمس السبت حين اكتسح ضيفه آرسنال بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، لحساب الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد الانتصار على آرسنال فريق ليفربول إلى الابتعاد بالصدارة أكثر، حيث وصل إلى النقطة الرابعة والخمسين مبتعدًا بفارق 9 نقاط عن توتنهام و7 نقاط عن مانشستر سيتي في حال فوزه على ساوثهامبتون.

وبخصوص ذلك، علق روبيرتسون على الإشادات التي تلقاها الفريق بسبب أدائه في الفترة الأخيرة، حيث قال: "لا زال الوقت طويلًا، ولم نحقق شيئًا حتى الآن"

وأضاف روبيرتسون: "نحن نقدم عملًا جيدًا في الفترة الأخيرة، ولكن لا بد أن يتوج هذا العمل بالبطولة أولًا، ومن ثم نتجه نحو الاحتفالات وما إلى ذلك"

يذكر أن ليفربول ينتظر مواجهة حاسمة أمام مانشستر سيتي الخميس المقبل على ملعب الاتحاد، في لقاء سيكون مفصلي جدًا في صراع المنافسة على اللقب.