لم تنجح محاولات كهربا لإنقاذه .. هاتاي سبور يسقط بسداسية

بعد أن حقق هاتاي سبور؛ المحترف في صفوفه المصري محمود عبد المنعم "كهربا"، قبل أيام فوزًا كبيرًا أمام جلطة سراي برباعية، تلقى أمس الخميس، هزيمة ثقيلة أمام ألانيا سبور بسداسية نظيفة، ضمن الجولة الـ22 من الدوري التركي الممتاز.

بصمة كهربا في الفوز الكبير أمام جلطة سراي:

كهربا الذي انتقل للفريق التركي في الميركاتو الشتوي الجاري، على سبيل الإعارة من الأهلي المصري، لمدة ستة أشهر، شارك في المباراة الأولى له مع فريقه الجديد قبل أربعة أيام أمام جلطة سراي.

بدأ المصري اللقاء على مقاعد البدلاء، ونزل بديلًا في الدقيقة 76، وقتما كانت تشير النتيجة للتعادل الإيجابي 2-2.

بعد ثلاث دقائق فقط من نزول كهربا، نجح في صناعة الهدف الثالث لفريقه، ليترك بصمته من المباراة الأولى. (طالع التفاصيل)

هزيمة ثقيلة بسداسية ليلة أمس:

أما بالأمس أمام ألانيا سبور، فقد احتفظ المدرب بكهربا على مقاعد البدلاء أيضًا، ودفع به هذه المرة من الدقيقة 67، وقتما كان فريقه مهزومًا بثلاثية نظيفة.

الثلاثية سجلها إيمري أكبابا "هدفين" وويلسون إدواردو في الدقائق 17 و31 و59 من عمر المباراة.

نزول كهربا لم يغير من وضعه فريقه، ولم يفلح اللاعب في صناعة أي هدف كما فعل في المباراة السابقة، بل أن هاتاي سبور استقبل ثلاثة أهداف أخرى في الدقائق 74 و77 و80 عن طريق إيمري أكبابا وأوغوز أيدين "هدفين".

ما هو وضع هاتاي سبور في جدول الترتيب؟

هذه الهزيمة جمدت رصيد رفاق كهربا عن النقطة 35 في المركز الخامس بجدول الترتيب، إذ حصدوا نقاطهم السابقة من الفوز في 11 مباراة، وتعادلوا في اثنتين، وخسروا تسعة لقاءات أخرى.

أما ألانيا سبور فارتفع رصيده إلى النقطة 35 في المركز الرابع، جمعوها من الفوز في عشر مباريات، وتعادلوا في خمس، وخسروا سبعة لقاءات أخرى.

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