صفقة هزت أرجاء عالم كرة القدم على مستوى العالم، عندما قرر النجم البرازيلي نيمار مغادرة برشلونة في 2017 متجهًا إلى باريس سان جيرمان.

نيمار قرر الخروج من ظل ليونيل ميسي وقتها، لينضم للفريق الفرنسي مقابل 222 مليون يورو وهو المبلغ الأعلى في تاريخ اللعبة.

البعض اعتبرها صفقة القرن بسبب القيمة المالية الضخمة، والتأثير المتوقع لنيمار الذي كان يعيش فترة ازدهاره مع برشلونة.

وعلى الجانب الأقل إشراقًا، لم يكن محمد صلاح أحد عمالقة اللعبة، بل مجرد لاعب مميز يتألق في الدوري الإيطالي مع روما.

ليفربول قرر اقتناص الدولي المصري في نفس سوق الانتقالات مقابل 42 مليون يورو، ليقدم كل الأدلة أن نيمار لم يكن صفقة القرن !

الأرقام الفردية

صلاح قام بتكسير معظم الأرقام القياسية الممكنة مع ليفربول طوال مسيرته، حيث خاض 217 مباراة بقميص الفريق الإنجليزي ويتمتع بسجل تهديفي مبهر.

صاحب الـ29 سنة نجح في تسجيل 140 هدفًا وقام بتقديم 53 تمريرة حاسمة، وأصبح من خلال هذه الأرقام أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي في فترة قصيرة جدًا.

الأمور مختلفة إلى حد كبير بالنسبة لنيمار في دوري أسهل بفرنسا، حيث لم يعد بنفس الفريق الذي اعتدنا عليه في برشلونة.

المعدل التهديفي للبرازيلي أقل بكثير من صلاح حيث أحرز 88 هدفًا وصنع 55 في 126 مباراة، وهو ما يعني أنه تفوق على صلاح في الصناعة رغم لعبه مباريات أقل لكن النجم المصري الأفضل تهديفيًا.

ويجب الإشارة كذلك إلى الكم الكبير من الإصابات التي عانى منه نيمار في باريس، وهو ما لم يمر به صلاح لحسن حظه في ليفربول.

البطولات

الهدف الرئيسي من صفقة القرن، كانت قيام نيمار بمساعدة باريس على الفوز بدوري أبطال أوروبا، وهو الحلم الذي حرمه منه بايرن ميونخ في نسخة 2020 عندما وصل الفريق للنهائي وخسر بهدف دون رد.

وهو ما يأخذنا إلى حقيقة أن صفقة نيمار فشلت في تحقيق الهدف المطلوب منها، ليكتفي اللاعب بمساعدة باريس على الفوز بالدوري الفرنسي 3 مرات.

وتوج كذلك نيمار بلقبين كأس الدوري الفرنسي و3 ألقاب كأس فرنسا، وهي بطولات كان يحققها باريس من دونه في الأساس.

وعلى الجانب الآخر سنرى أن صلاح حقق أحلام ليفربول، رغم أنه لم يكن مطالبًا بتحقيقها مثلما كان الحال مع نيمار.

النجم المصري ساعد على فوز الريدز بالدوري الإنجليزي في 2020 وهو الحلم الذي طال انتظاره 30 سنة، وكان لصلاح دورًا كبيرًا في تحقيقه.

الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل ساهم بشكل فعال على تألق ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا في 2018، قبل الفوز بالبطولة في 2019 على حساب توتنهام في النهائي.

وهو ما يعني أن صلاح فعل ما عجز عنه نيمار مرتين، ليثبت التأثير الأقوى للنجم المصري، الذي توج كذلك بكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي مع الريدز.

المكانة الحالية

بعد حوالي 4 سنوات على صفقتي انتقال صلاح إلى ليفربول ونيمار لباريس، دعونا ننظر إلى الوضع الحالي لكل منهما في عالم كرة القدم.

صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم، والبعض يعتبره الأفضل ومن كبار المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2021.

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نيمار الذي يبلغ من العمر 29 سنة مثل صلاح، توجه له الاتهامات بعدم الجدية خلال مسيرته كلاعب كرة قدم بعد الانخفاض والتراجع الملحوظ في مستواه.

المستوى الحالي لصلاح يجعل كبار أوروبا على استعداد لدفع أي مبلغ ممكن لضمه، ولكن الشكوك قد تثار حول نيمار بسبب سنه وكثرة إصاباته.

نيمار هرب من ظل ميسي ليذهب إلى ظل كيليان مبابي، وربما يعود لظل ميسي أيضًا بعد انتقال الأرجنتيني إلى باريس، ولكن صلاح أزاح ساديو ماني ليصبح النجم الأبرز للفريق.

ولذلك لا يبدو أن باريس هو من قام بصفقة القرن في 2017، ولكن ليفربول ويورجن كلوب الذي فعلها دون أي يدري..