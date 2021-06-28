لم تعد إشاعات .. الاتحاد يستهدف حمدالله لخلافة بريجوفيتش

صفقة تبادلية قد تحدث قريب

كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن ترحيب إدارة الاتحاد بالتعاقد مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله ليخلف ألكسندر بريجوفيتش في هجوم الفريق.

العميد وحسب العديد من المصادر نجح في التوصل إلى تسوية مالية لفسخ عقده مهاجمه الصربي بالتراضي، كما أجمعت تلك المصادر على أن الإدارة برئاسة أنمار الحائلي لا تشك مطلقًا في قدرة النادي على سداد ديونه والحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تُتيح له قيد لاعبيه الجدد لقائمته في الموسم القادم.

حمدالله لم يحظ بموسم جيد مع النصر في 2020-2021، إذ لم يُسجل سوى 11 هدفًا خلال 15 مباراة في الدوري السعودي، بعدما كان قد سجل 34 في موسمه الأول و29 في الثاني.

تراجع أداء اللاعب وتعاقد النصر مع فينسنت أبو بكر جعلا استمراره مع الفريق محل شك كبير، وقد تحدث البعض عن إمكانية عودته إلى الدوري القطري أو انتقاله للعب في الإمارات.

صحيفة عُكاظ أكدت أن إدارة الاتحاد رحبت بالتعاقد مع حمدالله لخلافة بريجوفيتش، في حال حُسم أمر رحيله عن العاصمة السعودية الرياض.

اهتمام العميد بالمهاجم صاحب الـ30 عامًا قد يفتح الباب لإتمام صفقة تبادلية بين الفريقين تتضمن انتقاله إلى الاتحاد مقابل انضمام حارس المرمى فواز القرني إلى النصر.

العالمي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع القرني الذي يتبقى له عام واحد في عقده مع الاتحاد، وقد تتم الصفقة التبادلية بالانتقال النهائي للاعبين أو بالإعارة بعد تجديد عقديهما مع الناديين.

يُشار إلى أن الاتحاد ارتبط في الأسابيع الأخيرة بالإماراتي علي مبخوت مهاجم الجزيرة، لكن التقارير الأخيرة القادمة من الإمارات أكدت رفض بطل دوري الخليج العربي التخلي عن المهاجم المخضرم والهداف التاريخي للمنتخب الوطني.