"لم أقتنع بخيارات رينارد، بها مبالغة ومخاطرة"

الأخضر يتواجد في أبو ظبي للاستعداد لنهائيات كأس العالم 2022

رغم دخول المنتخب السعودي المرحلة الثالثة والأخيرة من استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، إلا أن الانتقادات مازالت تُوجه للمدرب هيرفي رينارد واختياراته للاعبين.

الأخضر يتواجد في إمارة أبو ظبي منذ عدة أيام، حيث يخوض هناك معسكرًا إعداديًا استعدادًا للمونديال، وقد اصطحب المدرب الفرنسي 32 لاعبًا معه إلى العاصمة الإماراتية.

الناقد الرياضي خالد أبو غانم لم يسبح ضد التيار وأكد عدم رضاه عن اختيارات رينارد، والتي نالت الكثير من الانتقادات وأثارت جدلًا واسعًا في السعودية على مدار الأسابيع الأخيرة.

وكانت أبرز النقاط الخلافية بين النقاد الرياضيين والجماهير والمدرب الفرنسي الاستعانة بلاعبين لم يلعبوا منذ فترة طويلة مثل فهد المولد ومحمد كنو وعبد الإله المالكي واستبعاد لاعبين جاهزين ومتألقين مثل عبد الرحمن غريب وسميحان النابت، بجانب تجاهل عبد الله المعيوف حارس المرمى السعودي الوحيد الذي يلعب أساسيًا في دوري روشن السعودي ويُقدم أداءً مميزًا مع الهلال.

أبو غانم وصف اختيارات رينارد بالمبالغة والمخاطرة، إذ قال في برنامج الحصاد الرياضي "لست مقتنعًا بالتشكيل الأساسي للمنتخب السعودي وحتى بخيارات رينارد، فيها الكثير من المبالغة والمخاطرة".

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أضاف "لا نستطيع قول شيء حول حراسة المرمى، إذ أن الاختيارات منطقية بالنظر لإصابة فواز القرني بقطع في الرباط الصليبي، هو قضاء وقدر وتلك المرة الثانية التي يُحرم فيها القرني من اللعب في المونديال بعد 2018".

أتم "الحراس ورغم أنهم جميعًا بدلاء في أنديتهم، فلا خلاف عليهم لأنهم الأفضل، هذا مع التسليم بقناعة المدرب استبعاد المعيوف".

من جانبه، رأى الناقد الرياضي نبيل العبودي أن 80% من التشكيل الأساسي للمنتخب السعودي معروف للجميع ولا خلاف عليه، وأن الخلافات تبقى في 2-3 لاعبين مُكملين للهيكل الأساسي.

يُشار إلى أن السعودية وقعت في مجموعة صعبة في مونديال قطر بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

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