"لم أخبر أحد بذلك" تييري هنري يرد على شائعات تدريبه باريس سان جيرمان

هل يخلف تييري هنري جالتييه في باريس سان جيرمان؟

تحدث نجم منتخب فرنسا السابق، تييري هنري، عن شائعات انتقاله إلى نادي باريس سان جيرمان، من أجل قيادة الفريق.

ويقترب باريس سان جيرمان من إقالة مدربه الحالي كريستوف جالتييه، بحسب تقارير في الإعلام الفرنسي بسبب الخروج القاري المبكر من دوري أبطال أوروبا، والمشاكل العدة الداخلية بين نجوم الفريق، على شاكلة ما حدث مع ليونيل ميسي.

وقال هنري عبر قناة "CBS":" رأيت الكثير يتحدثون عن تدريبي باريس سان جيرمان، وأنا لم أخبر أي شخص بذلك".

كما أضاف:" لقد تحدثت مؤخرًا بالفعل، عن تجديد عقدي، ولكن مع قناة CBS، وليس النادي الفرنسي، إن كنت سأنتقل لفرنسا فلماذا تفاوضت مع المحطة الفضائية".

الجدير بالذكرِ أن، حقق باريس سان جيرمان، لقب الدوري الفرنسي، وكأس السوبر الفرنسي.