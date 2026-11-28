تعيش جماهير كرة القدم الألمانية حالة من الذهول وهي تتابع الانهيار المفاجئ في نسق بايرن ميونخ، الفريق الذي بدأ الموسم بقوة كاسحة بصفته بطل الثنائية المحلية، قبل أن يجد نفسه فجأة في قلب عاصفة لا ترحم.

فالمشهد داخل النادي البافاري بات يبدو وكأنه سيناريو درامي مكتمل الأركان، تتشابك فيه اللعنات البدنية مع التوترات النفسية، لتطرح تساؤلات مشروعة حول ما إذا كان النادي يمر بمجرد سوء حظ عابر أم أن ما يحدث هو نتيجة تراكمات معقدة ضربت استقرار الفريق في مقتل.

أسبوع الانهيار وعقدة الشمال

بدأت فصول هذه المأساة الكروية في أسبوع الـ 180 دقيقة الملعونة، حيث تلقى الفريق صفعة أوروبية غير متوقعة بالخسارة أمام ليل الفرنسي بهدفين لهدف بعد شوط ثانٍ باهت كسر سلسلة اللاهزيمة.

ولم يكد الفريق يلتقط أنفاسه حتى اصطدم بعقدة ملعب فولكسبارك أمام هامبورج، حيث فشل أقوى خط هجوم في الدوري الألماني في هز شباك الحارس دانيال هويير فيرنانديز، ليخرج صاحب ثالث أضعف دفاع في البطولة بشباك نظيفة، ويفرض التعادل للمرة الثانية على التوالي في معقل الفريق بعد تعادل يناير الماضي الذي أنهى 12 عامًا من هيمنة ميونخ.

هذه العقدة الجديدة في شمال ألمانيا لم تكن مجرد تعثر رقمي، بل كشفت عن عجز هجومي صارخ؛ إذ اكتفى العملاق البافاري بالاستحواذ السلبي دون أن ينجح في تهديد مرمى أصحاب الأرض بفاعلية حقيقية.

وزاد الطين بلة التصرف الغريب لقائد الفريق يوشوا كيميتش، الذي فقد أعصابه تمامًا قبل نهاية الشوط الأول وشد شعر لاعب هامبورج ألكسندر روسينج ليليسيت، ليحصل على بطاقة حمراء مباشرة أجبرت زملاءه على خوض شوط كامل بنقص عددي، في لقطة تلخص حجم الضغط العصبي الذي يقع تحته اللاعبون.

مستشفى مفتوح وخيانة في الكواليس

لا تتوقف متاعب بايرن ميونخ عند حدود المستطيل الأخضر، بل تمتد إلى العيادة الطبية التي تحولت إلى مستشفى مفتوح يستقبل النجوم تباعًا.

فمنذ وعكة المدرب فينسنت كومباني الصحية السابقة، وصولًا إلى اللغز الطبي المحيط بالنجم جمال موسيالا الذي عانى من أعراض عصبية قبل أن يضربه تمزق عضلي في الفخذ، وجد الجهاز الفني نفسه محرومًا من ترسانته الأساسية.

وتضم قائمة المصابين أسماءً بحجم هاري كين، ومايكل أوليسي، وسيرج جنابري، وألفونسو ديفيز، وإسماعيل الصيباري، ومانويل نوير، ليلحق بهم الشاب لينارت كارل الذي غادر لقاء هامبورج متأثرًا بإصابة في الفخذ.

هذا النزيف البشري أجبر المدرب البلجيكي على الزج بأسماء شابة قليلة الخبرة في مواجهات لا تقبل القسمة على اثنين، ما أفقد الفريق هويته الهجومية المرعبة.

وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه المشجعون تكاتف الجميع لتجاوز المحنة، تفجرت أزمات غرف الملابس على سطح الأحداث، مع تناول الصحف الألمانية لتقارير تتحدث عن خيانة داخلية بطلها الحارس المخضرم مانويل نوير.

بيت القصيد

قد يجد البعض في نظرية الحسد والعين تفسيرًا منطقيًا لما يحل ببايرن ميونخ من كوارث متلاحقة تجمع بين المرض والإصابات والطرد والانقسامات في آنٍ واحد، لكن الحقيقة المؤكدة أن النادي البافاري يقف اليوم أمام أصعب اختبار في حقبة كومباني.

فإما أن ينجح الفريق في لملمة شتاته واستعادة روحه القتالية قبل فوات الأوان، وإما أن تتحول هذه العاصفة إلى موسم صفري يكتب نهاية مبكرة لمشروع بدأ بطموحات تعانق السماء.