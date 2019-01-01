لمن أعطى قائد المنتخب السعودي صوته في جوائز "فيفا"؟

عمر هوساوي يصّوت في جائزة أفضل لاعب في العالم

عبده الليثي فيسبوك تويتر

اختار عمر هوساوي قائد المنتخب السعودي لكرة القدم، الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة كأفضل لاعب في العالم.

وتوج ميسي أمس الإثنين بجائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد منافسة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والهولندي فيرجيل فان دايك.

وكشفت التقارير على أن عمر هوساوي قام باختيار الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الأول ضمن اختيار الثلاثي الأفضل في العالم.

واختار هوساوي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، في المركز الثاني، وفي المركز الثالث الهولندي فان دايك مدافع ليفربول.

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وشهدت الجائزة في العام الحالي منافسة شرسة بين الثلاثي المتألق في الموسم الماضي مع فرقهم ومنتخبات بلادهم قبل أن يحسمها الأرجنتيني.