"لمعت عيونهم عندما جاء برشلونة" .. كرويف يكشف تضحيات الصفقات الجديدة

جوردي كرويف المستشار الرياضي في برشلونة يؤكد أن اللاعبين الجدد في "البلوجرانا" رفضوا عروضًا مالية ضخمة للانضمام إلى "كامب نو".

عاش نادي برشلونة الإسباني صيفًا ساخنًا للغاية، بعد أن تمكن من عقد سبع صفقات من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الصيفية، من أجل إحياء الفريق من جديد. برشلونة استعان بسلسلة من الروافع الاقتصادية لتحسين أوضاعه المالية المضطربة، والخروج من النفق المظلم. جوردي كرويف المستشار الرياضي في برشلونة، أكد أن اللاعبين الجدد ضحوا ماليًا ورفضوا عروضًا مذهلة من أجل الانتقال إلى "كامب نو".

ماذا قال كرويف؟

نجل أسطورة برشلونة، يوهان كرويف، قال في تصريحات للصحفي الإسباني الشهير، جيليم بالاجي: "يمكنك أن ترى الفخر في أعين اللاعبين عندما تتاح لهم فرصة التوقيع مع برشلونة".

وأضاف: "لقد ساعدنا ذلك كثيرًا، حيث تمكننا من المنافسة مع الأندية ذات الميزانيات الأكبر، والتي تقدم رواتب أفضل".

وتابع: "أرادوا الانتقال إلى برشلونة، ونحن ممتنون جدًا لهؤلاء اللاعبين، لأنه كان لديهم عروض أفضل، ومع ذلك اختاروا متابعة حلمهم ليكونوا ضمن تاريخ هذا النادي".

واختتم جوردي كرويف تصريحاته قائلًا: "عندما ترى العيون اللامعة عند الحديث مع هؤلاء اللاعبين، تعرف أنك في مكان خاص".

ما هي الصفقات التي تعاقد معها برشلونة؟

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برشلونة نجح في ضم سبع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتعاقد برشلونة مع فرانك كيسييه وأندرياس كريستينسن، وماركوس ألونسو، وهيكتور بيليرين في صفقات مجانية.

بالإضافة إلى التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ الألماني مقابل 50 مليون يورو، والبرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد بقيمة 58 مليون يورو، والفرنسي جول كوندي من إشبيلية بقيمة 50 مليون يورو.