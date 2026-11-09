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بعد عودة اليوفي لنزيف النقاط في الـ(سيري آ)..

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جدل بسبب لمسة يد في اللحظات الأخيرة بفلورنسا

اضطر يوفنتوس للاكتفاء بالتعادل (2-2) خارج أرضه أمام فيورنتينا، بعد رفض مطالبة بركلة جزاء في اللحظات الأخيرة، وكان الضيوف قد عادوا من الخلف مرتين، إذ عادل نيك فولتمادي وجليسون بريمير، هدفي ماتيو بيليجرينو وأليو نجي.

ومع تعادل المباراة في اللحظات الأخيرة، ارتطمت الكرة بذراع جواو ماريو لاعب فيورنتينا داخل منطقة الجزاء، غير أن الحكم ترك اللعب مستمرًا، واختار حكم الفيديو المساعد عدم التدخل، ما ترك البيانكونيري في حالة استياء شديد.

المحللون ينتقدون تقاعس حكم الفيديو المساعد

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أجمعت وسائل الإعلام الإيطالية ومحللو التحكيم على اعتقادهم بأنه كان ينبغي احتساب ركلة جزاء، وخلصت كبرى الصحف الرياضية اليومية لا جازيتا ديلو سبورت، وتوتو سبورت، وكورييري ديلو سبورت، جميعها إلى أن لمسة اليد كانت تستوجب العقوبة.

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وقدّم الحكم السابق ومحلل "دازن" لوكا ماريلي، تحليلًا مفصلًا للواقعة، رافضًا الحجج القائلة بأن ارتداد الكرة يبرر اللمسة، بقوله "نقطة التلامس تقع أسفل المرفق، أقرب إلى الذراع منها إلى الإبط. ارتدت الكرة عن اللاعب بشكل غير متوقع، لكن ذراعه كانت بعيدة عن جسده".

وأشار ماريلي إلى أنه بالرغم من أن كولو مواني أخطأ في تسديدة رأسية أولى وارتدت الكرة عن حذاء، فإن ذراع جواو ماريو كانت في وضع غير طبيعي بزاوية 90 درجة.

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وأضاف ماريلي: "لا شك في أن لاعب فيورنتينا لمس الكرة بذراعه، وكان ينبغي معاقبته. وصف الواقعة بأنها غير متوقعة هو مجرد تفسير محتمل واحد، لكن كان على حكم الفيديو المساعد أن يستدعي الحكم إلى الشاشة لاحتساب ركلة جزاء".

البيانكونيري يهدر نقاطًا ثمينة

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الفشل في حصد النقاط الثلاث يترك يوفنتوس في موقف الملاحق بالدوري الإيطالي، حيث يحتل عملاق تورينو، حاليًا المركز السابع في الترتيب، بعد أن جمع 18 نقطة من مبارياته الإحدى عشرة الأولى.

ورغم أن قدرتهم على العودة في النتيجة مرتين تعكس شخصية قوية، فإن جدل التحكيم في اللحظات الأخيرة سيجعل الأمر يبدو كأنهم أهدروا نقطتين. أما فيورنتينا، فقد نجا من الخطر المتأخر ليخرج بنقطة ثمينة تبقيه في المركز الخامس عشر برصيد تسع نقاط.

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التسلق في ترتيب الدوري الإيطالي

يخوض يوفنتوس معركة شاقة للصعود في جدول الترتيب، وعليه أن يحوّل استياءه سريعًا إلى طاقة في مباريات الدوري المقبلة. ومع بقاء الفريق حاليًا خارج المراكز المتقدمة، سيكون تحويل التعادلات إلى انتصارات أمرًا حيويًا وهو يسعى لإنقاذ مشواره المحلي وتقليص الفارق مع متصدر الدوري.