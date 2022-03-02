"لما لا؟" .. هيجواين ينتظر ميسي في الدوري الأمريكي الموسم المقبل

كشف جونزالو هيجواين عن سبب حبه للدوري الأمريكي بشكل كبير، حيث لا يرى أن هناك ما يمنع من انضمام زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي إليه في الولايات المتحدة في المستقبل القريب.

فبعد 13 عامًا من النجاح الهائل في كرة القدم الأوروبية، اتخذ هيجواين قرارًا بالانضمام إلى إنتر ميامي في سبتمبر 2020.

وتعامل فريقه الحالي على أنه النجم الأول للنادي، وقد سجل منذ ذلك الحين 13 هدفًا في 40 مباراة للنادي، ووجد توازنًا "طبيعيًا أكثر" بين العمل والحياة في الولايات المتحدة.

كيف يرى هيجواين الدوري الأمريكي؟

لا يفتقد هيجواين ضغوط اللعب الأوروبية ويقول إن جدول المباريات في أمريكا يناسب أسلوب حياته بشكل أفضل.

حيث قال اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا: "لقد وجدت الهدوء العاطفي والداخلي الذي كنت أبحث عنه لفترة طويلة، وخرجت من تلك الدوامة الأوروبية. لم أكن أعتقد أنني كنت سأجد نفسي على ما يرام."

وأضاف: "أردت أن أعود إلى الأحاسيس التي كانت لدي مع الهواة، مثل عندما لعبت في بطولات الدوري الأدنى".

وواصل: "نصل دائمًا قبل ساعتين من المباراة، يمكن لابنتي الذهاب إلى الملعب مع زوجتي، حيث هناك قواعد أقل، وكل شيء طبيعي أكثر".

وأردف: "أنت تلعب فقط في عطلات نهاية الأسبوع، لذا يمكنك الاسترخاء، هو دوري رائع للغاية للعب فيه ويجعلك سعيدًا حتى خارج الملعب."

ماذا عن قدوم ميسي للولايات المتحدة؟

كافح الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات لاستعادة لياقته في باريس هذا الموسم وأعرب عن إعجابه بالدوري الأمريكي في الماضي.

وأكد خورخي ماس، الشريك في ملكية إنتر ميامي، أن النادي سيحاول جلب ميسي إلى الولايات المتحدة، وقال لصحيفة "ميامي هيرالد": "لا يزال ليو ميسي أحد أفضل اللاعبين في العالم، ومهاراته لم تتضاءل".

حيث سيرحب هيجواين باحتمالية لم شمله مع مواطنه في ميامي، ولا يرى أي سبب يمنعه من الانفتاح على هذه الفرصة.

وقال عندما سئل عن احتمالية حدوث ذلك: "القرار متروك له، لكنني لا أفهم لما لا".

جدير بالذكر أن ميسي متعاقد مع نادي باريس سان جيرمان حتى عام 2023، مع وجود خيار عام إضافي.

اقرأ أيضًا..

"تلقيت عرضًا من أبراموفيتش لشراء تشيلسي، لكنه يطلب الكثير"

برشلونة يضحي بثلاثة مدافعين لقدوم ثنائي تشيلسي

مارسيلو: ربما أمرر الكرة لراموس عندما نواجه باريس