لماذا يرتدي البرازيل القميص الأبيض في افتتاح كوبا أمريكا؟

ما سبب ارتداء الزي الاحيتاطي للبرازيل أمام بوليفيا؟

يرتدي المنتخب البرازيلي الزي الأبيض الكلاسيكي في مباراته أمام بوليفيا في الجولة الافتتاحية من كوبا أمريكا.

البرازيل تنظم بطولة كوبا أمريكا التي تنطلق فجر السبت بمواجهة بين أصحاب الأرض وبوليفيا.

وقرر الاتحاد البرازيلي ارتداء القميص الاحتياطي والذي يحمل الزي الأبيض تكريمًا للجيل الذي حقق اللقب في 1919 أي منذ 100 عام وكان هذا زيه التقليدي.

وكان السيليساو يرتدي القميص الأبيض حتى خسارة نهائي كأس العالم في 1950 أمام أوروجواي ثم الهزيمة في بطولة أمريكا الجنوبية أمام باراجواي في 1953.

المنتخب البرازيلي قرر وقتها الاتجاه إلى الزي الأصفر لكسر نحس خسارة النهائيات وبعدها حقق كأس العالم 5 مرات.

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هل يمكن لـ"ميسي ورفاقه " الوصول إلى منتخب أوروجواي - الأكثر تتويجًا بكوبا أمريكا ؟🤔 pic.twitter.com/Gvc6vZHvS3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 14, 2019

جدير بالذكر أنّ البرازيل نظمت البطولة 4 مرات وحققتها في كل مرة، فلم يسبق لها أن خسرت كوبا أمريكا على أراضيها مطلقًا عبر التاريخ.

وكانت آخر مرة حصدت فيها البرازيل بطولة كوبا أمريكا في عام 2007 بعد الفوز في النهائي على الأرجنتين.