لماذا يخوض منتخب مصر ودية مارس في نيجيريا؟

مصر تستعد لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، سبب خوض الفراعنة ودية مارس على أرض نيجيريا وليس في مصر.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد توصل لاتفاق مع نظيره النيجيري لخوض ودية بينهما في شهر مارس عقب الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال مجاهد في تصريحات صحفية، إن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، تنص على مسافة معينة بين مباراتين في الأجندة الدولية. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

حوار جول - عامر شفيع: بدأت مسيرتي كلاعب وسط والأردن ستفاجئ الجميع

وأكد عضو اتحاد الكرة أن المسافة بين النيجر ومصر، هي أكثر مما ينص عليه لوائح الاتحاد الدولي، لذلك سيخوض المنتخب المصري الودية في مارس على أرض نيجيريا.

وتابع مجاهد تصريحاته: "كان علينا أن نخوض الودية أما في نيجريا أو الكاميرون أو مالي، طبقًا للوائح الاتحاد الدولي، وتوصلنا لاتفاق مع نيجيريا".

وتقام منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، في مصر بعد الفوز بتنظيم البطولة بعد الدخول في تصويت أمام جنوب إفريقيا.

اقرأ أيضًا : اتحاد الكرة يصدم الأهلي في أزمته مع السعيد