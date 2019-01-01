لماذا يُؤجل تشيلسي الرد على عرض البايرن لضم كالوم هودسون أودوي؟

البايرن تقدم بعرضه الرابع لضم الجناح الشاب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يُحاول تشيلسي جاهدًا إقناع جناحه الشاب كالوم هودسون أودوي برفض عرض بايرن ميونيخ والبقاء ضمن صفوف النادي وتجديد عقده الذي سينتهي عام 2020.

ويرغب صاحب الـ18 عامًا في الرحيل عن لندن للحصول على وقت أكبر من اللعب مع الفريق الأول، وقد تقدم بايرن ميونيخ بأربعة عروض لضمه آخرها كان بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني وهي الأقرب لطلب البلوز المقدر بـ40 مليون جنيه إسترليني.

ويعتمد البايرن في محاولاته لضم الجناح الإنجليزي على وعده بالحصول على الرقم 10 بعد رحيل النجم آرين روبين الصيف القادم، مع التأكيد على أنه سيكون أحد العناصر الرئيسية في التشكيل الأساسي للمدرب نيكو كوفاتش.

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تشيلسي، في المقابل، يخوض حربًا بكافة أسلحته لمحاولة إثناء كالوم عن الانتقال إلى بافاريا، إذ يرى النادي أنه يُمثل مستقبل الفريق وأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الإنجليزية، ولذا أصبح المدرب ماوريتسيو ساري دائم الحديث عنه والإشادة به.

ولم يتوقف الأمر هنا، بل منحه المدرب 220 دقيقة من اللعب ضمنها مباراتين في البريميرليج منذ وصل عرض البايرن الأول لضمه، مقابل 215 دقيقة كان قد لعبها قبل هذ العرض وليس من بينها أي دقيقة في الدوري الإنجليزي.

وعلم مراسلنا في تشيلسي أن النادي يؤجل الرد على عرض بطل ألمانيا الأخير لشراء كالوم أملًا في أن ينجح بإقناعه بتجديد عقده مع الفريق، لكن الجميع يشعر في ستامفورد بريدج أن الوقت بات متأخرًا للحفاظ على تلك الموهبة وأن بيعه الآن أفضل من خسارته بمبلغ أقل فيما بعد.