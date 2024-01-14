"لماذا هذا التمجيد لتركي آل الشيخ؟ المال يفعل المستحيل" .. وليد الفراج يرد بفتح الملفات القديمة!

ملعب الهلال يُفجر جدلًا داخل استوديو أكشن مع وليد

SHAHID

يحصد وزير الترفيه السعودي تركي آل الشيخ إشادات عظيمة من جمهور الهلال بسبب منحه النادي ملعب "المملكة أرينا" بعقد سنوي مع فترة سماح لمدة 6 أشهر، خاصة مع المميزات العديدة التي ستكون في الملعب.

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هذا التقدير الكبير للمستشار السعودي أزعج أحد المشاهدين الذي كتب لبرنامج "أكشن مع وليد" منتقدًا كل تلك الإشادة بآل الشيخ ومشيرًا إلى أن المال يُسهل مهامه كونه يفعل المستحيل، حيث كتب "لماذا هذا التمجيد للمستشار عشان ملعب؟ ترى الدراهم تجيب الجن مكتفة".

مقدم البرنامج، وليد الفراج، رد بقوة على رسالة المشجع بالتأكيد على أن المال وحده لا يجلب النجاح بل يحتاج للإدارة الجيدة والتي تتوفر لدى آل الشيخ، ولم يكتف بذلك بل فتح الملفات القديمة للمشاهد وجاء بتغريدة أخرى له يُطالب خلالها باحترام نادي الكوكب.

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الفراج استدل بتلك التغريدة على أن المشاهد لا يُريد سوى الاستفزاز وإثارة الجدل، مؤكدًا له أن الكوكب نادٍ تاريخي وله احترامه لكن لا وجود له مقارنة بالأندية العملاقة الأخرى في السعودية.

يُشار إلى أن ملعب الهلال الجديد سيُفتتح بمباريات كأس موسم الرياض التي ستنطلق بمواجهة إنتر ميامي في الـ29 من يناير الجاري، ويُشارك في البطولة الودية النصر كذلك.

SHAHID