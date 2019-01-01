لماذا لم يلعب برشلونة وريال مدريد هذا الأسبوع في الكلاسيكو؟ ومتى ستُلعب المباراة؟

أعلن عن تأجيل مباراة كلاسيكو الليجا بين برشلونة وريال مدريد، لماذا؟ ومتى ستلعب المباراة؟

الكلاسيكو أحد أهم المواعيد المنتظرة في أجندة كرة القدم، فالمنافسة الشديدة بين ريال مدريد وبرشلونة تضمن مباريات غاية في المتعة والإثارة.

المواجهة الأولى بين العملاقين الإسبانيين هذا الموسم كان من المفترض أن تُلعب مساء اليوم السبت، لكن تم تأجيلها نتيجة الاضطرابات السياسية في كتالونيا والتي تبعت الاستفتاء على استقلال كتالونيا في أكتوبر 2017.

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لماذا أجل الكلاسيكو؟

اتخذ الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرارًا بتأجيل مباراة الكلاسيكو التي كان من المفترض أن تُقام يوم السبت 26 أكتوبر، وذلك بسبب التوتر الذي أحاط الاحتجاجات الكتالونية.

وأعلن الاتحاد الإسباني عن قراره في أعقاب المشاهد الدرامية في المدينة بعد الحكم على 9 من قادة الانفصاليين بالسجن لمدد تتراوح بين 9-13 عامًا، وقد بلغ مجموع سنوات بقائهم في السجن لقرن تقريبًا.

وصدرت تلك العقوبات في أعقاب الاستفتاء الذي جرى في أكتوبر 2017 حول استفتاء كتالونيا، والذي اعتبرته السلطات الإسبانية غير رسمي.

الأحكام بالسجن التي منحت للانفصاليين قوبلت بضجة هائلة في أنحاء البلاد، وقد وقعت صدامات في برشلونة وأجبر مطار إل بارت على الإغلاق في أوقات معينة، فيما شهدت الشوارع بعض أحداث العنف.

نفس تلك المشاهد ظهرت في أكتوبر 2017 بعد التصويت على الاستفتاء، وقد أجبر برشلونة وقتها على مواجهة لاس بالماس في الليجا خلف أبواب مغلقة.

ولأن مباراة الكلاسيكو تتمتع بسمعة هائلة، ولارتباط ريال مدريد تاريخًا وبقوة مع الحكومة الإسبانية ولأن جُل جماهيره يؤيدون القومية الإسبانية، اعتبر إقامة الكلاسيكو في هذا الوقت ذو مخاطرة أمنية كبيرة، ولذا تم تأجيله.

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متى سيُلعب الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد؟

أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن موعد إقامة الكلاسيكو الجديد سيكون يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019.

وجاء في بيان الاتحاد الإسباني "قرار لجنة المسابقات جاء بعد تحليل جرى خلال الأيام الماضية لطلبات الناديين، واللذان تم دعوتهما للموافقة على التاريخ المقترح وقدما بالفعل موافقتهما على لعب المباراة المؤجلة يوم 18 ديسمبر".

وكان رئيس رابطة الليجا خافيير تيباس قد اقترح إجراء مبادلة في ملعبي الكلاسيكو خلال الذهاب والإياب، بحيث يُلعب الذهاب على سانتياجو بيرنابيو ويُقام الإياب في الكامب نو عكس ما كان مقررًا.

برشلونة رفض هذا الاقتراح، ومن ثم أكد الاتحاد الإسباني أن ترتيب المباريات لن يتغير.

رابطة لاليجا كانت تُفضل إقامة المباراة يوم السبت 7 ديسمبر، إذ كانت ترغب باستهداف السوق الآسيوي، حيث كان الموعد السابق للكلاسيكو محددًا عند الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي، مما يسمح للجماهير في نصف الكرة الأرضية الشرقي بمشاهدة المباراة.

بالإضافة لذلك، زيارة ريال مدريد لملعب كامب نو يوم السبت كانت ستكون الأولى بعد صدور الأحكام، وهو ما قد يدعو العديد من الجماهير السليمة للنزول للشوارع، وقد تم التخطيط لمظاهرة يوم المباراة.

ولم يرغب أي من الناديين في تأجيل المباراة، إذ قال إرنيستو فالفيردي المدير الفني للبارسا "نريد لعب الكلاسيكو مع جماهيرنا في الـ26 من أكتوبر. أرى ذلك فرصة للعديد من الناس من هنا ولجماهيرنا لنُظهر أن الكلاسيكو يُمكن أن يُلعب بصورة طبيعية".

في الجانب المقابل، قال زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد "لا أحد يُحب العنف"، لكن مع التأكيد على أن فريقه سيلعب المباراة وقتما تُقام، إذ أوضح "إن كانت ستلعب يوم 26 من أكتوبر، سنلعب يوم الـ26".