"لماذا لا يلعب الاتفاق بهذا العنفوان أمام الهلال؟" .. ورد هلالي مزلزل

فرض الاتفاق التعادل 2-2 على النصر في مباراة الأمس ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، ليُقلص بذلك كثيرًا حظوظ الفريق العاصمي في منافسة الاتحاد والشباب والهلال على اللقب.

ولعب "فارس الدهناء" بقيادة مدربه الجديد باتريس كارتيرون مباراة ممتازة خاصة في الشوط الأول الذي أنهاه متقدمًا بهدفين نظيفين وكاد أن يُحافظ عليهما لولا تعرض للنقص العددي مرتين، الأولى قبل نهاية الشوط الأول والثانية في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

هذا الأداء القوي والحماسي من الاتفاق جعل بعض الإعلاميين والجمهور النصراوي يُوجه له اتهامات بعدم فعل ذلك أمام الهلال.

نصراوي: لماذا لا يلعب الاتفاق بهذا العنفوان أمام الهلال؟

الإعلامي النصراوي مبارك الشهري أكد بداية أن حالتي الطرد في المباراة كانتا صحيحتين تمامًا، مشيدًا بأداء الاتفاق الحماسي والقوي فنيًا وبدنيًا، ومتسائلًا عن عدم ظهوره أمام الهلال.

إذ قال لبرنامج الحصاد الرياضي "أتمنى أن نرى الاتفاق بهذه القوة في الإدارة والأداء والمستوى الفني الممتاز أمام الهلال، لماذا لا يلعب الاتفاق بهذا العنفوان أمام الهلال؟ لماذا فقط أمام النصر؟".

يُشار إلى أن مباراة الاتفاق مع الهلال في الرياض ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي انتهت لصالح الزعيم 3-2، وقد تقدم أولًا بثلاثة أهداف نظيفة قبل أن يتمكن النواخذة من تقليص الفارق.

الاتفاق يعيش وضعًا صعبًا في الدوري السعودي، إذ يتواجد في المركز الـ14 برصيد 24 نقطة، وقد حقق فوزًا ثمينًا في الجولة الماضية على الأهلي.

الشيخ يرد بقسوة على النصراويين: لماذا لا يلعب النصر أمام الهلال بهذا العنفوان؟

الناقد الرياضي محمد الشيخ، الذي أثار جدلًا واسعًا الأسبوع الماضي بنقاشه الساخن مع الحكم محمد فودة حول صحة ركلة جزاء الهلال أمام الاتحاد، رد على مزاعم النصراويين بقسوة وصرامة.

رد الشيخ المزلزل تضمن تساؤلًا من جانب الهلاليين عن عدم لعب النصر بالعنفوان والمستوى الذي يلعب به أمام غيره، وكأنه يقول أن الجميع لا يُقدم أداءً قويًا أمام الزعيم لقوته لا لضعفهم.

إذ كتب عبر تويتر "يسألون لماذا لا يلعب الاتفاق مع الهلال بهذا العنفوان والمستوى كما يلعب مع النصر .. وهو سؤال منطقي ومشروع .. ولكن نحن نسأل أيضًا .. لماذا لا يلعب النصر مع الهلال بذات العنفوان والمستوى كما يلعب مع غيره؟!".

يُشار إلى أن الهلال هزم النصر 3 مرات هذا الموسم وخسر أمامه مرة واحدة، وقد أخرجه من نصف نهائي دوري أبطال آسيا وربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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