لماذا لا يشارك بصفة مستمرة مع النصر؟ ماشاريبوف يجيب

اللاعب الأوزبكي يكشف عن هدفه مع النصر

كشف الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف؛ جناح فريق نادي النصر، عن سبب عدم مشاركته بشكل أساسي مع فريقه خلال الموسم الحالي.

لماذا لا يشارك ماشاريبوف مع النصر أساسيًا؟

جلال الدين قال خلال تصريحات لقناة "Championat": "لا أشارك بشكل أساسي مع النصر، بسبب كثرة تغيير المدربين بالفريق خلال الموسم الحالي".

اللاعب الأوزبكي تابع: "كل لاعبي النصر كانت لديهم مشكلة عدم المشاركة بصفة مستمرة مع الفريق".

وواصل: "بعد أن وصل ميجيل روسو لم يكن يعرفني بشكل جيد، ولكن بعد مرور الوقت ومباراة تلو الأخرى، أصبحت أشارك معه باستمرار حتى حصلت على ثقته".

ما هي أهداف ماشاريبوف مع النصر الموسم الحالي؟

ماشاريبوف كشف عن أهدافه مع النصر خلال الموسم الجاري بالدوري السعودي للمحترفين، حيث أكد على أن هدف الفريق هو حجز مقعدًا مؤهلًا لدوري أبطال آسيا الموسم القادم.

جناح النصر قال: "كان هدفنا التتويج بالدوري، ولكن لم نتمكن من القيام بذلك هذا الموسم، نحن الآن بالمركز الثالث، وبنسبة كبيرة أنجزنا مهمة التأهل لدوري أبطال آسيا، بنسبة 90%".

واختتم جلال الدين تصريحاته قائلًا: "نريد لعب دوري أبطال آسيا الموسم القادم، ولكن أمامنا مواجهتان في غاية القوة، ولا توجد أي أندية سهلة بالدوري السعودي، وكل من يتابعه يعرف هذا الأمر جيدًا".

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