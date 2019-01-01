لماذا لا تشعر إدارة برشلونة بالغضب لرحيل سيمونز؟

ما السبب وراء عدم اهتمام برشلونة برحيل سيمونز

لم تبدي إدارة برشلونة أي انزعاج من رحيل تشافي سيمونز، موهبة الفريق، إلى صفوف باريس سان جيرمان رغم أنّه كان من أكثر المرشحين إلى قيادة مستقبل البلوجرانا.

سيمونز رفض تجديد عقده مع برشلونة وقرر الرحيل إلى صفوف باريس سان جيرمان.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ المسؤولين في أكاديمية اللاماسيا يرون أنّ هناك أكثر من لاعب يمتلك إمكانيات أفضل في المستقبل عن سيمونز كما أنّه شارك في فريق تحت 16 عامًا بصورة أساسية بسبب تغرض خورخي ألاستوي للإصابة.

ونقلت الصحيفة تصريح لأحد المسؤولين في الأكاديمية رفض ذكر نفسه والذي قال "لقد تنفسنا الصعداء برحيله، أصبح من الصعوبة التعامل مع سيمونز بعد أن صار مشهورًا على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح من الصعوبة تطويره أو توجيه له النصائح".

وأكدت الصحيفة أنّ الإدارة ترى لاعبين مثل مارك كاسادو وتوكسز ألبا يمتلكان موهبة أفضل ومستقبلهم مشرق عن سيمونز.

ورغم الإشادة بإمكانيات اللاعب، لكنّه صار يتعامل وكأنّه نجم وأفضل من باقي لاعبين الأكاديمية مما يعني أن رحيله قد يتيح الفرص للبعض للظهور بصورة أفضل.

وكان برشلونة قد منح أليكس موريبا عقدًا حتى 2022 مع وعده بالمشاركة في الفريق الأول بعد تصعيده إلى فريق تحت 17 عامًا تحت قيادة فيكتور فالديز ثم الموسم بعد المقبل مع الرديف تحت قيادة بامينيتا.