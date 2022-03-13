لماذا غاب الربيعي ولعب المسيليم أمام الطائي؟ مدرب الأهلي يُجيب

أثار روبرت سيبولدي المدير الفني الجديد للأهلي اندهاش الجميع حين قرر استبعاد محمد الربيعي من التشكيل الأساسي لمواجهة الطائي يوم أمس والدفع بالمخضرم ياسر المسيسليم.

الفريق الجداوي حقق الفوز في أولى مباريات المدرب الذي خلف بيسنيك هاسي بنتيجة 3-1، وقد قدم المسيليم مستوى جيد جدًا خلال اللقاء.

ماذا قال مدرب الأهلي حول الربيعي والمسيليم؟

حارس المرمى صاحب الـ38 عامًا لم يلعب سوى شوط واحد هذا الموسم كان في نوفمبر الماضي لإصابة الربيعي، فيما لم يظهر الموسم الماضي في الدوري السعودي سوى خلال 4 مباريات فقط، ولذا كان تواجده أساسيًا يوم أمس أمام الطائي مثار استغراب الجمهور الأهلاوي.

سيبولدي أوضح عقب اللقاء سر اختيار المسيليم دون أن ينسى الإشادة بالربيعي والتأكيد على أنه حارس المستقبل في الأهلي.

إذ قال "الأهلي كان بحاجة إلى تواجد قائد في الملعب، ولذا فضلت وجود المسيليم في التشكيل الأساسي، الربيعي حارس كبير وهو مستقبل الأهلي لكن مازالت تنقصه الخبرة الكافية".

المسيليم نفسه بدا سعيدًا للغاية عقب المباراة، خاصة أنه ساهم في الفوز الثمين بتصديه لمحاولات الطائي، وقد تحدث قائلًا "المباريات الماضية كانت صعبة ووضعت عليه الكثير من الضغوطات على الربيعي، وقد أحب المدرب أن يُخفف تلك الضغوط وأن يستفيد من خبرتي في قيادة خط الدفاع، والحمد لله أن وفقنا في المباراة"



ما هو وضع الأهلي حاليًا في الدوري؟

الأهلي يعيش وضعًا صعبًا للغاية خاصة بعد خسارته أمام الاتفاق في الجولة الماضية والتي أقنعت الإدارة بقيادة ماجد النفيعي بالإطاحة بالمدرب بيسنيك هاسي أخيرًا.

الفريق كان مطالبًا بالفوز على الطائي وإلا سيسوء وضعه كثيرًا وربما يدخل منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى السعودي، إذ لا يبعده عنها سوى نقطة واحدة.

الفوز على الطائي حسن وضع الفريق قليلًا، إذ تقدم للمركز الـ10 بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة، لكنه مازال مهددًا بالهبوط خاصة لو عادت النتائج السلبية مجددًا.

اقرأ أيضًا |