قدوم الدولي المغربي إلى ملعب مكابي سيكون أمرًا مرتقبًا

سيكون المغربي أشرف حكيمي على موعد مع زيارة لملعب مكابي اليوم ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا مع ناديه باريس سان جيرمان، وسط العديد من التكهنات بشأن ما يستقبله في هذا الملعب بعد زيارته الصيف الماضي لملعب بلومفيلد الذي استضاف بطولة كأس الأبطال الفرنسي.

أتى هذا لأن حكيمي كان قد أعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي رأيه في قضايا لم تعجب جماهير ملعب بلومفيلد، الأمر الذي لم ينسه له الجمهور آنذاك.

آنذاك تعرض حكيمي لصافرات الاستهجان مع كل لمسة للكرة طيلة 90 دقيقة بشكل ملاحظ، ولكن قد يبدو الأمر مختلفًا بعض الشيء أمام مكابي.

ملعب صاخب!

فرغم أن ملعب سامي أوفر هو واحد من أكثر الملاعب ضجة في البلاد، وجماهيره من بين الأكثر صخبًا وإثارة على الإطلاق، لا يبدو المغربي أمام تكرار لتجربته على ملعب بلومفيلد رغم أن الأخير هو أكبر ملعب في البلاد.

عن هذا يقول أحد اللاعبين الفرنسيين السابقين في مكابي، لودوفيك أوبرانياك: "حينما وصلت إلى هناك كان الفريق يمر بخمس أو ست مباريات دون فوز، والجماهير بدأت تضع الضغط علينا، الأجواء الجماهيرية تشبه تركيا، الملعب يكون مثل البونبونيرا حينما يشتعل".

لكن أوبرانياك لا يتوقع أن يواجه حكيمي نفس صافرات الاستهجان مشددًا على أن جماهير مكابي على وجه التحديد منهم الكثيرون ممن لا يواجهون مشكلة مع اللاعبين العرب.