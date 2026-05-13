لماذا تُقام بطولة كأس العالم لكرة القدم كل أربع سنوات؟

تعود بطولة كأس العالم لكرة القدم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في عام 2026 بعد غيابها التقليدي لمدة أربع سنوات، حيث تتجه 48 منتخبًا إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك للتنافس في النسخة الثالثة والعشرين من البطولة المرموقة.

تدخل الأرجنتين المنافسة بصفتها حاملة اللقب بعد رفعها الكأس الشهيرة في المرة الماضية في قطر عام 2022. وكان الفوز هو المرة الثالثة التي تُتوَّج فيها الأرجنتين بطلةً للعالم.

لماذا تُقام كأس العالم كل أربع سنوات؟

هناك أسباب متعددة لكون كأس العالم تُقام كل أربع سنوات، وليس أقلها العدد الهائل من مباريات التصفيات التي يجب أن تُلعب في أنحاء العالم لتحديد المتأهلين إلى النهائيات. تلعب المنتخبات في بطولات تصفيات إقليمية لتأمين مكانها في النهائيات وتستغرق هذه العملية سنوات لإكمالها.

كما أن البطولة واحدة من أكبر البطولات الرياضية على هذا الكوكب، ما يعني أن قدرًا هائلًا من التخطيط مطلوب وأن البنية التحتية تحتاج إلى أن تُجهَّز للسماح بإقامة المباريات. ستشهد كأس العالم 2026 إقامة 104 مباريات على مدار 39 يومًا عبر ثلاث دول و16 ملعبًا مختلفًا.

في كأس العالم 2022، تم بناء سبعة ملاعب جديدة خلال السنوات الـ12 بين الإعلان عن قطر كمضيف لكأس العالم 2022 وبين إقامة البطولة فعليًا. كما تم تجديد ملعب خليفة الدولي.

تعني الدورة الممتدة لأربع سنوات أن كأس العالم التابعة للفيفا تتبع النمط نفسه مثل الألعاب الأولمبية. ولتجنب تعارض بين الحدثين الرياضيين العالميين، استُضيفت أول كأس عالم في منتصف دورتين أولمبيتين في عام 1930. وهذه ممارسة مستمرة حتى يومنا هذا.

يجب أيضًا أخذ ازدحام المباريات ورفاهية اللاعبين في الاعتبار عندما يتعلق الأمر بجدولة البطولات الكبرى. يواجه النجوم الكبار بالفعل جدولًا مزدحمًا بسبب مسابقات الدوري والكأس وكذلك البطولات الأوروبية، وفي بعض الحالات، كأس العالم للأندية.

تلعب المنتخبات الدولية أيضًا في بطولات قارية، بما في ذلك اليورو، وكأس الأمم الأفريقية (AFCON) وكوبا أمريكا. تُقام هذه المسابقات بين بطولات كأس العالم.

هل يمكن إقامة كأس العالم بوتيرة أكثر تكرارًا؟

سبق أن أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الهيئة الحاكمة العالمية لكرة القدم دراسة جدوى حول إمكانية إقامة كأس العالم كل عامين بدلًا من أربعة. جاء الاقتراح من الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث وصفه رئيس فيفا جياني إنفانتينو بأنه "اقتراح بليغ ومفصل.”

وقال إنفانتينو في الدوحة خلال قرعة كأس العالم 2022: "لم يقترح فيفا إقامة كأس عالم كل عامين". "دعونا نوضح العملية هنا - طلب آخر مؤتمر لفيفا من إدارة فيفا... أن تبدأ دراسة جدوى حول إقامة كأس العالم كل عامين. قامت إدارة فيفا تحت قيادة أرسين فينغر بذلك تمامًا. لم يقترح فيفا أي شيء، لكنه خلص إلى أنه ممكن، وأنه ستكون له بعض التداعيات والأثر. وجدنا أنه سيكون ممكنًا وحتى إيجابيًا لجزء كبير من العالم، ولكن هناك بالطبع أيضًا معارضة كبيرة له وهنا يجب أن يبدأ النقاش."

اقترحت دراسات الجدوى أن الدول الأعضاء ستكسب 19 مليون دولار إضافية (14.5 مليون جنيه إسترليني) من كأس عالم تُقام كل عامين، لكن الفكرة عارضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وكذلك اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول).

أعرب مدرب ليفربول السابق يورغن كلوب أيضاً عن معارضته لمثل هذه الخطوة.

وقال لصحيفة Guardian: «مزيد من المباريات؟ هذا يعني كل عام بطولة؟ لا فرصة، هذا ليس صحيحاً. أين فترة ما قبل الموسم الجيدة القديمة، والمهمة جداً، حيث لا توجد أي بطولة على الإطلاق؟ كل الأشخاص الذين يتدربون لمنافسة كبيرة يحتاجون إلى تحضير»، وأضاف: "إذا ذهبت إلى الأولمبياد تذهب عالياً في الجبال لأسباب كثيرة، وتتدرب هناك – وبشكل لا يصدق – ثم يكونون مستعدين جيداً للحظة التي تكون لديهم فيها منافستهم. لكن لاعبي كرة القدم يلعبون طوال العام، ثم ثلاثة أسابيع إجازة، ثم أسبوعين تحضير ما قبل الموسم ثم يلعبون مرة أخرى. هذه هي كرة القدم. كيف تحسن هذه اللعبة إذا كنت تلعب طوال الوقت فقط؟ لا يمكنك».

ماذا عن كأس العالم للأندية؟

كأس العالم ليست المنافسة الوحيدة التي أثارت الكثير من الجدل. كانت هناك دعوات للنظر في إقامة كأس العالم للأندية كل عامين ابتداءً من 2029.

توسعت كأس العالم للأندية إلى بطولة تضم 32 فريقاً في صيف 2025، وستنظر الفيفا في إقامتها كل عامين بعد أن تعرضت لضغوط من الأندية لجعلها حدثاً يُقام كل عامين، وفقاً لصحيفة Guardian.

ومع ذلك، فإن مثل هذه الخطوة ستضع مزيداً من الضغط على جدول مزدحم بالفعل وقد تثير رد فعل عنيفاً من الأندية غير الراضية عن الوضع.

كشف الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، ريتشارد ماسترز عن مخاوفه بشأن مثل هذه الخطة.

"وُضع الفيفا على الأرض حقًا لتنظيم اللعبة العالمية وإدارة كرة القدم الدولية، وكأس العالم للأندية هو تحرّك نحو كرة القدم للأندية"، قال. "لم تتم استشارة الدوريات واللاعبين على الإطلاق بشأن توقيت وجدولة المسابقة، وأعتقد أنه أيًّا كانت النسخة التالية منها، فنحن بحاجة إلى أن تتم استشارتنا بشأن ذلك. من الواضح أنه يؤثر على جدولة موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا واضح تمامًا. نحن نطلب مقعدًا على الطاولة، ونقاشًا مناسبًا للدوريات."

هل كان كأس العالم دائمًا كل أربع سنوات؟

أقيمت أول بطولة لكأس العالم في عام 1930 في أوروغواي، تلتها إيطاليا 1934 وفرنسا 1938. ومع ذلك، كانت هناك بعد ذلك فجوة لمدة 12 عامًا بسبب الحرب العالمية الثانية مما يعني أن النسخة التالية لم تُقم حتى عام 1950 في البرازيل.

استمرت المسابقة كل أربع سنوات منذ ذلك الحين، مع التغيير الكبير الوحيد الذي جاء في عام 2022.

انتقلت البطولة في قطر من الصيف إلى الشتاء – حيث أُقيمت في نوفمبر-ديسمبر – بدلًا من الصيف للمرة الأولى بسبب المخاوف بشأن درجات الحرارة المرتفعة في قطر.

كان تحويل البطولة إلى الشتاء خطوة كبيرة وأثار الكثير من الانتقادات إذ أُقيمت في منتصف الموسم المحلي الأوروبي للمرة الأولى، مما أجبر المسابقات على التوقف بينما كانت كأس العالم تُقام.

