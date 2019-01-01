لماذا تم استبعاد أليكسيس سانشيز من تشكيل مانشستر يونايتد أمام توتنهام
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فسر المدرب النرويجي أولي جونار سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد غياب أليكسيس سانشيز عن المشاركة في مباراة توتنهام بأنه غير جاهز بسبب إصابة طفيفة.
ويلعب مانشستر يونايتد مباراته الأولى مع أحد الـ 6 الكبار منذ تولي المدرب سولشار، في أول اختبار صعب وحقيقي له أمام توتنهام.
وغاب أليكسيس سانشيز عن القائمة المشاركة في المباراة، ليثير الكثير من التساؤلات والتي لم يتأخر المدرب سولشار في الإجابة عليها.
وقال سولشار: "أليكسيس سانشيز غاب لأنه لم يكن جاهزًا، كانت هناك شكوك حول إصابته ولم يستطع مواصلة التدريبات الأخيرة"
وأضاف: "الأطباء فضلوا عدم مشاركته لكي لا يتعرض لشيء أكبر، نأمل أن يعود سريعًا لأننا نحتاجه في المواجهات القادمة.
يذكر أن أليكسيس سانشيز كان قد شارك في مبارتين فقط من المباريات الستة التي لعبها مانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب سولشار.