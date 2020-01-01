لماذا تم إغلاق حساب ميسي على انستاجرام؟ وكيف استعاده؟

حادثة مفاجئة للبرغوث الأرجنتين أمس.

تفاجئ الجميع في وقت يقارب فجر اليوم بإغلاق حساب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة على انستاجرام.

الحساب ظهر في الثانية من فجر اليوم بدون أي صور واختفى كل المتابعين والذين كان قد وصل عددهم إلى أكثر من 152 مليون متابع.

الأمر أثار جدلًا كبيرًا بين متابعي كرة القدم في كل وسائل التواصل الاجتماعي وسط تساؤلات عن سبب ما حدث.

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بعد 40 دقيقة على ذلك، عاد حساب ليونيل ميسي لما كان عليه في السابق دون أي تغيير.

سبب ما حدث كان عيبًا تقنياً من انستاجرام تسبب في إغلاق حساب البرغوث قبل أن يتمكنوا من حل المشكلة.

انستاجرام قرر فتح تحقيق لمعرفة أسباب ما حدث وكيفية تفاديه خصوصًا أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها أمر مشابه مع نجم مشهور.

ويتواجد ليونيل ميسي في تدريبات فريقه برشلونة بعد العودة من توقف دام لأكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.

يُذكر أنه من المتوقع أن تعود مسابقة الدوري الإسباني في أحد أيام 11 أو 12 أو 13 يونيو المقبل بديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس.