"لماذا تسألوني دائمًا عنه؟" .. موسيماني يُعيد قصة مهاجم الأهلي مع نجم أبها

المدرب يتحدث بعد هزيمته القاسية أمام النصر

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أعاد بيتسو موسيماني المدير الفني لأبها الخسارة القاسية أمام النصر 8-0 لارتكاب الفريق العديد من الأخطاء الدفاعية، مؤكدًا أنهم سيتخطون تلك النتيجة ويُوجهون تركيزهم نحو النجاة من الهبوط لدوري يلو.

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النصر سحق أبها مساء أمس في الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي بثمانية أهداف سجل منها النجم كريستيانو رونالدو 3، ولم يخف المدرب الجنوب إفريقي أسفه واستياءه من تلك الهزيمة الساحقة.

إذ قال "ماذا يُمكنني القول بعد هكذا نتيجة، لا نمتلك أي أعذار لكن هذا جزء من عملنا وهو درس لنا جميعًا. ارتكبنا العديد من الأخطاء، النصر سجل 5 أهداف من أخطائنا، علينا تخطي تلك النتيجة والتركيز على البقاء في الدوري".

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المدرب سُئل عن عدم إشراك سعد بقير أحد أفضل لاعبي أبها في المواسم الأخيرة، فأجاب "لماذا تسألوني دائمًا عنه، وحين ننتصر يغيب سؤالكم؟ هل تريدون خلق مشكلة في الفريق؟ هل لو لعب سعد لكنا انتصرنا في المباراة بـ8 أو 9 أهداف".

تصريح موسيماني عن النجم التونسي ليس غريبًا عنه، إذ كان يرد دومًا بنفس الإجابات عند سؤاله عن قراراته بشأن عدم إشراك بعض اللاعبين، وقد سبق أن هاجم الصحفيين في مصر حين سألوه عن أسباب غياب حسام حسن مهاجم الأهلي السابق.

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