لماذا "تألم" السير أليكس فيرجسون أثناء منح كلوب جائزة أفضل مدرب؟

مزح السير أليكس فيرجسون المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد وهو يعطي الألماني يورجن كلوب جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم.

وقال فيرجسون إن تسليم الجائزة لكلوب هو "عذاب مؤكد" في إشارة إلى التنافس الشديد بين ليفربول ومانشستر يونايتد تاريخيًا.

وحقق كلوب لقب أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي بعد قيادة الريدز لتحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس كاراباو، وأنهى الموسم في الدوري بالمركز الثاني خلف مانشستر سيتي، ويستعد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.

وتم تسليم الجائزة لكلوب بواسطة أليكس فيرجسون الذي اعترف بشكل مرح بأن الأمر مؤلم.

"This is agony, absolute agony... Jurgen Klopp!" 😂



The Liverpool boss scooped the Sir Alex Ferguson award last night, and the man himself was there to present the trophy. 🏆 pic.twitter.com/1GEveJ52dl — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 25, 2022

ماذا يؤلم فيرجسون في تتويج يورجن كلوب بجائزة أفضل مدرب؟

ما يؤلم فيرجسون بالتأكيد هو الهوة التي اتسعت بين ليفربول ومانشستر سيتي وحتى تشيلسي من ناحية، وبين مانشستر يونايتد من الناحية الأخرى، الفريق الذي قاده على مدار 27 عامًا وحقق معه لقب الدوري الإنجليزي في 13 مناسبة.

ومنذ أن رحل فيرجسون عن تدريب مانشستر يونايتد في 2013، لم ينجح الشياطين الحمر في الحصول على أي لقب على مستوى الدوري الإنجليزي.

ويعد مانشستر يونايتد أكثر من توج تاريخيًا بلقب الدوري الإنجليزي برصيد 20 لقبًا يليه ليفربول برصيد 19 لقبًا وهو ما يوحي بالمنافسة الكبيرة بين العملاقين الإنجليزيين.

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