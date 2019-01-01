للمرة الـ 23 على التوالي - ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

هزيمة خيتافي وإشبيلية ضمنت لريال مدريد مقعدًا في دوري أبطال أوروبا

ضمن ريال مدريد الانفراد بالمركز الثالث في الدوري الإسباني والتواجد للمرة الـ 23 على التوالي في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

وخسر خيتافي بثنائية لهدف أمام ريال سوسيداد بعد هزيمة إشبيلية أمام جيرونا ليبتعد الثنائي عن الملكي بفارق 10 نقاط.

ومع تبقي 3 جولات فقط، ضمن البلانكوس التأهل لدوري أبطال أوروبا مع أتلتيكو مدريد وبرشلونة للموسم المقبل.

وكان آخر مرة غاب فيها البلانكوس عن التشامبيونزليج في موسم 1996-1997 ليأتي في العام التالي ويحقق البطولة.

جدير بالذكر أنّ خيتافي يبحث عن التأهل الأول له في دوري أبطال أوروبا عبر تاريخه ويتواجد في المركز الرابع.

نيمار تمنى أن يجاور هازارد في الملعب لكنه لم يذكر تحديدًا في أي نادٍ يريد أن يجاوره 😉👀 👑⚪️



( 🎨🖌️ : @omomani ) pic.twitter.com/L2CAwUxNFz — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 28, 2019

وكان برشلونة قد حسم لقب الدوري الإسباني بالفوز على ليفانتي بهدف نظيف ليخرج ريال مدريد رسميًا دون ألقاب في الموسم الحالي.

جدير بالذكر أنّ الملكي خرج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أياكس وودع كأس الملك من نصف النهائي أمام برشلونة.