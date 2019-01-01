للمرة الثانية .. مبابي الشاب الأغلى والأفضل عالميًا

وإسبانيا تعاني الأمرين

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

تفاعلت وسائل الإعلام الإسبانية مع التقرير الذي نشرته شبكة "برايم تايم سبورت"، عن قائمة أغلى 20 شابًا في العالم، التي تصدرها اليافع الفرنسي كيليان مبابي للعام الثاني على التوالي.

وأفادت صحيفة "ماركا" نقلاً عن المصدر، أن معايير تقييم أسعار اللاعبين، تأخذ في الاعتبار عمر الشاب ومركزه وتأثيره على نتائج فريقه، مع دقائق لعبه وأهدافه وعدد الإصابات التي تعرض لها، وفوق كل شيء جودته كلاعب، وذلك لمواليد يناير 1998.

وأوضح التقرير، أن الشيء الذي ظل ثابتا في تقييم "برايم تايم" للعام الثاني على التوالي، هو احتفاظ هداف الليج1 بمكانه في طليعة الشباب الأغلى، بقيمة تسويقية تخطت حاجز الـ261 مليون يورو، ما جعله أغلى شاب لم يتجاوز عامه الـ21 على مر العصور.

وحل في المرتبة الثانية الإنجليزي جادون سانشو، بوصول قيمته السوقية لنحو 120 مليون، وتبعه في المركز الثالث قائد أياكس أمستردام ماتياس دي ليخت، بنحو 74.5 مليون يورو، ثم لاعب باير ليفركوزن كاي هافيرتس بـ74.2 مليون، والخامس مدافع ليفربول الأيمن ألكسندر أرنولد.

وما أحزن الصحيفة المدريدية، غياب أصحاب الجنسية الإسبانية عن قائمة الشباب الأغلى، وهو ما اعتبره التقرير الإسباني شهادة اختفاء المواهب المحلية، كون الأمور ساءت عن تقييم العام الماضي، حيث تواجد ميكيل أويارزابال، باعتباره الموهوب الإسباني الوحيد في قائمة أغلى 20 شابًا في تقييم 2018، عكس إنجلترا التي تواجدت بستة أسماء من أصل 20، رغم تتويج لا روخا بيورو الشباب.