للمرة الثانية - خالد عيسى نجمًا لمواجهة العين وريفر بليت

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خالد عيسى؛ حارس مرمى العين الإماراتي، نجمًا لمواجهة فريقه أمام ريفر بليت الأرجنتيني.

حارس الزعيم قاد فريقه اليوم الثلاثاء، للتأهل إلى نهائي المونديال، بعدما تصدى لركلة الجزاء الأخيرة لريفر بليت الأرجنتيني، ليفوز العين باللقاء بنتيجة 5-4.

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وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وهي نفسها نتيجة الأشواط الإضافية، قبل أن تحسم ركلات الترجيح المتأهل للنهائي.

الاتحاد الدولي كان كذلك قد اختار عيسى نجمًا لمواجهة العين الأولى أمام ويلينجتون النيوزيلاندي، والتي فاز بها الزعيم بركلات الترجيح.

وينتظر العين أن يلاقي في النهائي الفائز من مواجهة ريال مدريد الإسباني أمام كاشيما إنتلرز الياباني، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء.