للمرة الثالثة .. مبابي يرفض التجديد لباريس سان جيرمان

كيليان مبابي يضع شروطه لتجديد عقده في صفوف باريس سان جيرمان، والنادي الفرنسي يحدد سعره.

تتصاعد الشكوك حول مصير المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، بعد رفض اللاعب التوقيع على عقد جديد مع باريس سان جيرمان.

إذاعة "كادينا سير" الإسبانة، كشفت عن قيام مبابي برفض العرض الثالث من باريس للتجديد مع النادي، رغم كل محاولات الإدارة لإقناعه.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تتضح الصورة بشكل أكبر في الصيف، حيث قد يضطر النادي لبيعه قبل دخوله في العام الأخير من عقده، وسط ترقب من ريال مدريد.

مبابي يريد الحصول على راتب سنوي 35 مليون يورو، وهو ما يحصل عليه زميله نيمار، ولا يزال يؤجل قراره النهائي دون سبب محدد حتى الآن.

9 مارس 2021

مبابي يحدد شروطه

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن تحديد النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان لشروطه لتجديد تعاقده مع الفريق العاصمي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن اللاعب يطلب التساوي مع نظيره البرازيلي نيمار دا سيلفا في الراتب قبل أن يوقع على عقود التمديد.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب يريد الحصول على راتب يقدر بـ35 مليون يورو بداية من الموسم المقبل، وهو نفس راتب نيمار.

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وينتهي تعاقد مبابي الجاري مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل، أي أنه يستطيع التفاوض مع أي فريق في يناير المقبل دون الرجوع لهم.

وفي الوقت نفسه لم يغلق باريس سان جيرمان الباب أمام رحيل اللاعب بشكل نهائي، حيث ينفتح النادي لكل السيناريوهات المطروحة في الوقت الحالي.

وحدد النادي مبلغ بيع اللاعب بـ 200 مليون يورو، أي أكثر مما جاء به قبل سنوات من صفوف موناكو مقابل 180 مليون يورو بـ 20 مليون.

جدير بالذكر أن ليفربول الإنجليزي يعد من الأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب أيضًا في ظل وجود إمكانية لمغادرة محمد صلاح للفريق.