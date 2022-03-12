للمرة الثالثة .. روسيا تقصف ملعب كرة قدم أوكراني وتدمره تمامًا

استمرارًا للهجوم الروسي في الأيام الأخيرة على أوكرانيا، قام الطيران المهاجم بقصف ملعب لكرة القدم في مدينة تشيرنيهيف في جنوب أوكرانيا.

الهجوم هو الثالث من نوعه على ملعب فريق ديسنا تشيرنيهيف، وهو ما تسبب في دمار كامل للبنية التحتية له وللمدرجات.

نادي ديسنا نشر بيانًا عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وأدان فيه العمليات العسكرية الروسية على الملعب.

وكتب النادي في لهجة ساخرة: "للمرة الثالثة تقوم القوات الروسية بضرب أخطر منشأة عسكرية في مدينتنا، ملعب فريقنا".

وأضاف: "في الصورة المنشورة تستطيعون أن تروا أثار القصف الذي استمر طوال الليل على ملعب لكرة القدم".

وأكمل: "لكن في النهاية سنستطيع أن نعيد بناء كل ذلك، سنخرج من هذا أقوى وأفضل، وأنتم أيها الجيران ستتعايشون مع ما حدث بقية حياتكم".

النادي كشف كذلك عن تطوع أحد مدربي فرق الشباب للقتال ضد روسيا، في بيان آخر نشره عبر حسابه في موقع "إنستجرام".

جدير بالذكر أن الفريق ينافس في الدرجة الأولى الأوكرانية ويحتل في الوقت الحالي المركز السابع برصيد 25 نقطة.