للمرة الثالثة تخريب تمثال إبراهيموفيتش في السويد

هذه المرة التمثال تدمر وسقط

تعرض تمثال زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان الإيطالي، والموجود في مسقط رأسه بمالمو في السويد، إلى أعمال تخريبية جديدة أدت إلى سقوطه.

وفي شهر نوفمبر الماضي، غضب جمهور مالمو من إبراهيموفيتش، ومن هنا بدأت أعمال التخريب للتمثال الذي تم تشيده تكريماً لمسيرة المهاجم صاحب الـ 38 عاماً.

بعدما قرر إبراهيموفيتش شراء جزء من نادي هاماربي، والذي يعد منافساً مباشرة لمالمو فريق السلطان القديم، الجماهير ثارت عليه وبدأت حملات هجوم ضده.

بعد إعلان إبراهيموفيتش بيوم واحد، هاجمت الجماهير التمثال وأشعلت النيران فيه وقامت ببعض أعمال التخريب، وفي ديسمبر الماضي تجددت أعمال التخريب عن طريق كسر أنف التمثال ووضع طلاء فضي اللون عليه.

الشرطة السويدية، قررت وضع سياجاً حديدياً حول التمثال، ولكن هذا لم يمنع المخربين من المهاجمة، وفي صباح اليوم تعرض التمثال إلى هجوم جديد أسفر عن سقوطه بالكامل.

وبدأ إبراهيموفيتش مسيرته الكروية مع مالمو، ونجح في تسجيل 16 هدفاً خلال 40 مباراة مع الفريق، قبل أن ينتقل إلى أياكس الهولندي.

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جدير بالذكر أن زلاتان سيعود للمشاركة في أوروبا من جديد مع ميلان، بداية من يوم غد الإثنين في مباراة سامبدوريا ضمن مباريات الجولة الـ 18 من السيري آ.