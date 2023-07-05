للمرة الأولى في تاريخ الكرة الإنجليزية .. امرأة تتولى تدريب فريق للرجال!

المرة الأولى بتاريخ إنجلترا والثانية بالعالم مدربة تقود فريق رجال!

عين النادي الإنجليزي فورست جرين روفرز، هانا دينجلي مدربًا مؤقتًا للنادي بعد رحيل دانكن فيرجسون يوم الثلاثاء الماضي.

وحقق فورست جرين، لقب دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، الموسم الماضي، بفارق الأهداف عن نادي إكستر سيتي.

أصبحت هانا دينجلي، ثاني مدربة في أوروبا، تقوم بقيادة فريق للرجال، بعد كورين دياكري قائدة كليرمون فوت السابقة.

أثار تعيين دينجلي جدلًا، وذكر برنامج "TalkSPORT": "جنسها لا يجب أن يدخل في هذا الموضوع أبدًا. هذه كرة قدم، إنها لعبة للجميع".

ثم أضاف: "الرجال مرحب بهم دائمًا في اللعبة النسائية، وأصدق مثال هو هيرفي رينارد".

قادت دينجلي فريق بورتون البيون للرجال من قبل، ثم فريق شباب جرين روفرز.

الجدير بالذكر أن، تستعد دينجلي لقيادة الفريق الإنجليزي، مساء اليوم في مباراة ودية ضد ميلكشام.