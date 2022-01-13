للمرة الأولى .. نيوكاسل يطير إلى السعودية في رحلة خاصة

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي نيوكاسل، حددت موعد سفر الفريق، إلى السعودية لخوض فترة تدريبية، قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من الموسم.

ويحتل نيوكاسل المركز التاسع عشر في سلم ترتيب البريميرليج، وسيعمل بكل جهده خلال الفترة المقبلة لتحسين النتائج والهروب من مناطق الهبوط والاقتراب أكثر من المنطقة الآمنة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن فريق نيوكاسل، سيسافر إلى السعودية يوم 23 يناير، لخوض معسكر تدريبي قبل بداية المرحلة الحاسمة من الموسم.

وشددت مصادر مقربة من إدارة النادي، على أهمية تلك الرحلة، وإن الإدارة الآن تنتظر فقط مراجعة بعض الأمور اللوجستية قبل السفر، وكذلك آخر تطورات جائحة كورونا.

وستكون هذه هي المرة الأولى، التي يزور فيها نيوكاسل، المملكة العربية السعودية، بعد شراء صندوق الاستثمار السعودي، على الفريق في أكتوبر الماضي مقابل 305 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الفريق سيقيم معسكرًا تدريبيًا في طقس السعودية الدافئ، كما سيكون بنسبة كبيرة هناك بعض الارتباطات العامة الأخرى.

وتقرر أن تسافر بعثة الماكبايس إلى السعودية، عقب مباراة الفريق أمام ليدز يونايتد يوم 22 يناير الحالي في الجولة الـ 23 من المسابقة، قبل أن مواجهة إيفرتون يوم 8 فبراير.

وذكر التقرير الإنجليزي، أن سفر نيوكاسل في الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات الشتوية، لن يشكل أزمة إذ ستكون هناك فرصة للاعبين الجدد، التعرف على زملائهم في المعسكر وإن قام النادي بأي صفقة ستسافر إلى السعودية للمشاركة في المعسكر.