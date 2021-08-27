للمباراة الثالثة .. ماريجا + جوميس = 0 أهداف

الهلال تعادل سلبيًا مع الباطن

تعثر الهلال للمرة الأولى في الدوري السعودي هذا الموسم بتعادله سلبيًا مع الباطن في الرياض ضمن الجولة الثالثة، بعدما كان قد فاز على الطائي 1-0 والتعاون 2-1.

المدرب ليوناردو جارديم وللمباراة الثالثة يبدأ اللقاء بتواجد الثنائي موسى ماريجا وبافيتمبي جوميس معًا في خط الهجوم، ولعب خلفهما في الطرفين سالم الدوسري وأندريه كاريلو، فيما فضل بقاء ماتيوس بيريرا على مقاعد البدلاء.

الملاحظة المثيرة للدهشة أن تلك هي المباراة الثالثة التي يفشل الهلال خلالها في الوصول لمرمى المنافس وإحراز أية أهداف في ظل وجود ماريجا وجوميس معًا في الملعب، إذ كان قد سجل أمام الطائي والتعاون بعد خروج المالي وبقاء الفرنسي.

خروج ماريجا القادم هذا الصيف أصبح تغييرًا محفوظًا ومعتادًا من جانب المدرب البرتغالي، ودومًا ما يكون مقابل دخول المهاجم السعودي صالح الشهري والذي خطف هدف الفوز القاتل على الطائي في الدقيقة 90.

إصرار جارديم على البدء بالمهاجمين معًا في ظل هذا الفشل الواضح لهما معًا غريب للغاية ومثير للدهشة والتساؤل، إذ يبدو واضحًا أن ماريجا وجوميس من الصعب جدًا أن يلعبا معًا في الهجوم لامتلاكهما خصائص متشابهة كثيرًا.

لاحظنا اليوم أمام الباطن أن اللاعبين يتحركان داخل منطقة الجزاء بصورة مقاربة، ويتمركزان في مناطق قريبة مما يقلل المساحة على كليهما ويخدم دفاع المنافس كثيرًا، وقد تحسن الهجوم الهلالي كثيرًا بعد خروج ماريجا وازداد خطورة.

الأكثر غرابة هو أن وجود الثنائي معًا في الهجوم يأتي على حساب فقدان أهم لاعبي الفريق وأغلاهم وبقائه على دكة البدلاء .. نتحدث بالطبع عن ماتيوس بيريرا الذي أنعش الهجوم حين شارك اليوم.

بيريرا يجب أن يلعب أساسيًا مع الهلال، ومن ثم يُحدد شكل الهجوم بعده، لأنه القادر على ربط الخطوط معًا وقيادة الهجوم وصناعة الفارق، بقاءه خارج التشكيل مصيبة وبقاءه لصالح وجود ماريجا وجوميس معًا في الملعب مصيبة أكبر.

أعتقد أننا سنتوقف عن رؤية ماريجا وجوميس معًا في الملعب في المباريات القادمة، بل ربما يُغادر أحدهما الهلال في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات والفرنسي أقرب بالطبع للرحيل .. هل تتم مبادلة بفهد المولد؟

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