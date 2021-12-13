للعام الثاني على التوالي .. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة اللاعب الذهبي

حاز النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي على جائزة "اللاعب الذهبي" لأفضل لاعب عن عام 2021 المقدمة من صحيفة توتو سبورت للعام الثاني على التوالي.

وتتكون اللجنة التى اختارت تتويج ليفاندوفسكي من نخبة من المدربين والمحللين واللاعبين السابقين مثل شيفتشينكو، ماتيوس، ستويشكوف، بوتراجينيو، نيدفيد، شابويزات، توني، إيتو، كوستاكورتا ، فان دير سار ، فيرون ، روي كوستا.







ماذا قال ليفا؟

لم بظهر النجم البولندي في الحفل التي أقيم في إيطاليا هذا المساء، وقام بتسجيل مقطع فيديو تم عرضه، حيث قال: "لسوء الحظ، لا يمكنني أن أكون معكم ولكن من الجيد أن يتم التصويت من قبل هذه الأسماء الكبيرة في العالم كرة القدم. بالنسبة لي شيء رائع".

وأضاف: " أتذكر عندما كنت في السابعة من عمري كنت صغيرًا جدًا وفي تلك اللحظة رأيت باجيو مع تسريحة شعره الخاصة وموهبته الرائعة، لقد كان في أفضل لحظاته ورأيت أسلوبه وأدائه مثالي وظل اسمه مطبوعًا في ذاكرتي، حاولت نسخ أسلوبه قليلاً، حتى لو تقدمت في السن".

وتابع: "آمل أن أقدم أفضل ما لدي في العام المقبل، لكنني أيضًا أشكر زملائي وأهديها لمحبي كل شيء العالم وخاصة الإيطاليين".

سؤاله عن اللعب في إيطاليا: "لا أستطيع أن أقول شيئًا لا أعرفه حتى الآن، أعلم أني أحظى بتقدير كبير في إيطاليا لذلك هذا ممكن".

ماذا عن بقية الجوائز؟

في سياق متصل، حصل لإسباني بيدري على لاعب برشلونة، الذي نال لقب أفضل الفتى الذهبي بالعالم في نسختها التاسعة عشرة.

بينما نالت ليكيه مارتينز، لاعبة برشلونة، على جائزة أفضل لاعبة في العالم.