للسنة الثالثة .. ريال مدريد يعلن إغلاق ميزانيته بأرباح

ريال مدريد أعلن تفاصيل السنة المالية 2021-2022، وأكد الخروج بأرباح في الميزانية للعام الثالث على التوالي.

واصل نادي ريال مدريد الإسباني تحقيق أرباح مالية في ميزانيته للعام الثالث على التوالي، بعد أن كشف النادي الملكي عن نتائج السنة المالية 2021-2022.

ريال مدريد أصدر بيانًا مفصلًا عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت للإعلان عن نتائج السنة المالية المنقضية.

وفي البيان، أكد ريال مدريد إغلاق السنة المالية 2021-2022 بتحقيق أرباح بلغت 13 مليون يورو.

ويصل صافي أصول ريال مدريد حاليًا، حسب البيان، إلى 546 مليون يورو، فيما تصل الأصول السائلة، بحلول 30 يونيو 2022، إلى 425 مليون يورو.

كما كشف ريال مدريد في بيانه، الذي تضمن بيانات اقتصادية مفصلة، أن الخسائر في الدخل التي تكبدها النادي منذ مارس 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا وصلت إلى 400 مليون يورو.

وأكد البيان أن مجلس إدارة ريال مدريد، الذي اجتمع يوم الإثنين 12 سبتمبر، وافق على عقد جمعية عمومية عادية يوم 2 أكتوبر 2022، سيتم خلالها تقديم نتائج السنة المالية 2021-2022، للموافقة عليها من قبل أعضاء النادي.

وشدد ريال مدريد على أن النجاحات الرياضية التي حققها النادي، على مستوى كرة القدم وكرة السلة، أدت إلى زيادة الإيرادات، وأدت أيضًا إلى ارتفاع النفقات، لا سيما من حيث المكافآت للرياضيين.

ريال مدريد أكد أن صافي ديونه، بما لا يشمل مشروع تطوير ملعب "سانتياجو برنابيو" وصلت قيمتها في 30 يونيو 2022 إلى 263 مليون يورو.

وتتنوع مصادر الدخل في ريال مدريد، بداية من حقوق البث التلفزيوني، وتذاكر حضور المباريات، وصفقات بيع اللاعبين، إلى جانب مبيعات الملابس والأغراض الخاصة بالفريق حول العالم، والجوائز المالية التي يحصل عليها النادي من الفوز في البطولات المحلية والدولية.