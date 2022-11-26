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للتغلب على السعودية .. بولندا تستعين بباتمان!

تامر أبو سيدو
2:48 م غرينتش+2 26‏/11‏/2022
Robert Lewandowski Mexico Poland World Cup
مباراة منتظرة بين السعودية وبولندا

تستعد بولندا بكل أسلحتها لهزيمة السعودية في كأس العالم قطر 2022، ويبدو أن الجمهور قرر المساعدة كذلك خاصة بعد متابعة الانتصار التاريخي للأخضر على الأرجنتين والذي اقترن بأداء قوي.

أحد المشجعين البولنديين الحاضرين في استاد المدينة التعليمية وصل الملعب بزي شخصية "باتمان" الشهيرة بهدف مساعدة منتخب بلاده على تحقيق الفوز.

بولندا كانت قد تعادلت في المباراة الأولى سلبيًا أمام المكسيك ولذا يتوجب عليها الفوز اليوم على السعودية لتعزيز آمالها في التأهل إلى دور الـ16، فيما فاجأ الأخضر الجميع بهزيمة الأرجنتين 2-1 مما يعني أن فوزه اليوم سيضع قدمه الأولى في الدور الثاني.

يُشار إلى أن الأخضر سيفتقد خلال المباراة للاعب وسطه وقائده سلمان الفرج وظهيره الأيسر ياسر الشهراني لتعرضهما للإصابة خلال مواجهة ليونيل ميسي ورفاقه في الجولة الأولى.

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