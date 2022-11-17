للتحفيز؟ عبارة موحدة داخل جميع غرف لاعبي السعودية في قطر

كيف حفزت قطر لاعبي منتخب السعودية؟

وصلت بعثة المنتخب السعودي إلى العاصمة القطرية الدوحة أمس الأربعاء، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2022، ووجد جميع لاعبي الأخضر عبارة مكتوبة داخل غرف الإقامة الخاصة بهم طوال فترة المونديال.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم، والتي تضم منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك، حيث يفتتح مبارياته بمواجهة التانجو يوم الثلاثاء القادم على استاد لوسيل.

وتداولت الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة، تُظهر تواجد عبارة مكتوبة داخل جميع غرف لاعبي المنتخب السعودي، خلال فترة كأس العالم قطر 2022.

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تتواجد عبارة «مايعرف الخوف من هذا فريقه»

في جميع غُرف لاعبي المنتخب السعودي 😍🔥💚! pic.twitter.com/ATKiLE0CfQ — المدرج النصراوي (@mdrjalnassr) November 16, 2022

وقامت اللجنة المنظمة بكتابة عبارة: "ما يعرف الخوف من هذا فريقه"، من أجل تحفيز جميع لاعبي الأخضر، المشاركين في مونديال قطر 2022.

ويبدو أن اللجنة المنظمة تريد تحفيز لاعبي المنتخب السعودي المشاركين في كأس العالم، قبل انطلاق المنافسات بأيام عن طريق كتابة هذه العبارة.