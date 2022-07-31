للتاريخ .. نهائي يورو السيدات الأكثر حضورًا على الإطلاق متفوقًا على الرجال

حضور جماهيري غير مسبوق!

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشكل رسمي عن عدد الجماهير التي حضرت المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات 2022.

المباراة التي أقيمت في ملعب ويمبيلي بين ألمانيا وإنجلترا شهدت حضور 87 ألفًا و192 مشجعًا، وهو رقم قياسي تاريخي في نهائي كأس الأمم الأوروبية.

ذلك الرقم لم يتحقق حتى في نهائي كأس الأمم الأوروبية للرجال الذي أقيم الصيف الماضي بين إيطاليا وإنجلترا على الملعب نفسه.

وبحسب الاتحاد الأوروبي نفسه، فقد كان عدد الحضور في تلك المباراة كان 67 ألفًا و173 مشجعًا أي أقل بحوالي 20 ألفًا.

المباراة شهدت تقدم صاحبات الأرض في الدقيقة الـ 62 قبل أن تتعادل الماكينات قبل النهاية بحوالي عشر دقائق لتتجه المباراة للأوقات الإضافية، قبل أن تسجل إنجلترا هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.

الرقم القياسي للحضور الجماهيري في مباريات السيدات كان يخص مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في أبريل الماضي والتي شهدت حضور 91 ألفًا و553 مشجعًا.

جدير بالذكر أن وقت إقامة كأس الأمم الأوروبية للرجال كان هناك بعض المخاوف بسبب فيروس كورونا، بالرغم من عدم وجود أي نوع من القيود على عدد الحضور.