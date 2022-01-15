للأسبوع الثاني على التوالي .. رانجنيك يبرر استبعاد رونالدو من مواجهة أستون فيلا

كشف رالف رانجنيك المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد عن السبب خلف غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مواجهة فريقه ضد أستون فيلا في كأس إنجلترا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها قبل المواجهة، وأكد خلالها أن نفس المشكلة العضلية التي عانى منها في الأسبوع الماضي كانت هي السبب الأساسي في غيابه عن اللقاء.

وقال رانجنيك لـ "سكاي سبورت": "هو ليس في مع الفريق لنفس السبب الذي غاب بسببه عن مباراة الكأس ضد أستون فيلا في الأسبوع الماضي".

وأضاف: "بالأمس قبل التدريبات كان لا يزال يعاني نفس المشكلة، لذلك قررنا ألا يكمل التدريبات وبالتالي غاب عن المواجهة".

وأردف: "عقب التدريبات جمعتني به محادثة وقررنا أن الأمر لن يكون منطقيًا أن يسافر ليلعب مباراة ضد أستون فيلا، لنأمل أن يكون جاهزًا يوم الأربعاء ضد برينتفورد".

وكانت الأيام الماضية قد شهدت العديد من الأنباء التي ربطت رونالدو بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد في أسرع وقت ممكن.

حيث أوضحت تقارير أن رونالدو اجتمع مع وكيله جورج مينديش وطلب منه البحث عن فريق له في الفترة المقبلة لمغادرة الشياطين الحمر.

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد عاد لمانشستر يونايتد مطلع الموسم الجاري بعد أن ربطته تقارير صحفية بالانتقال لصفوف مانشستر سيتي.







