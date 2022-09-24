للأخطاء الكارثية .. "الاتحاد السعودي لن يقبل دخوله في قضية حمدالله"

تطورات جديدة في قضية حمد الله والنصر

يرى القانوني أحمد الأمير، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد لا يقبل بدخوله كطرف من مركز التحكيم، في قضية المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد ونادي النصر.

مركز التحكيم يقر بثبوت تواجد اتحاد الكرة في قضية حمد الله

وكشف الإعلامي الرياضي أحمد العجلان عن تطورات جديدة في قضية حمد الله مع نادي النصر، حسمت موقفه من المشاركة في الكلاسيكو الذي سيقام في ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

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Shahid Shahid

ونشر العجلان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد إقرار مركز التحكيم الرياضي بثبوت تواجد الاتحاد السعودي لكرة القدم في قضية نادي الاتحاد.

وجاء نص تغريدته كالآتي: "مركز التحكيم الرياضي يقر بثبوت تواجد الاتحاد السعودي لكرة القدم في قضية نادي الاتحاد، فيما يخص النجم عبد الرزاق حمد الله، بصفته اتحاد القدم (محتكم ضده).

وفي تغريدة أخرى حسم العجلان مسألة مشاركة حمد الله، حيث قال: "تأكدت مشاركة النجم عبد الرزاق حمد الله مع الاتحاد في مواجهة النصر المقبلة، بعد دخول اتحاد القدم كمحتكم ضده في القضية الدائرة لدى مركز التحكيم الرياضي، وبالتالي زيادة أمد المرافعات في القضية لأسابيع مقبلة". اقرأ التفاصيل

اتحاد الكرة قد لا يقبل الدخول في القضية

ونشر الأمير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد خلالها على أن اتحاد الكرة مستقل إداريًا، وقد لا يقبل الدخول في القضية.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "لا يمكن لأي جهة إدارية مستقلة أن تقبل تجاهل قراراتها وأنظمتها القانونية، فما بالك باتحاد كرة مستقل إداريًا وقانونيًا".

واختتم الأمير تغريدته قائلًا: "كمختص قانوني لا أتوقع أن يقبل الاتحاد السعودي إدخاله كطرف من مركز التحكيم، بعد أن تم تجاهله تمامًا بأخطاء إجرائية وكوارثية من بداية الاستئناف".

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