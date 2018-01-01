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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

للأسبوع الثاني - تأجيل 3 مباريات في الدوري الفرنسي

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لقاءي ليون ومارسيليا أيضًا مهددان بالألغاء

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي، عن تأجيل 3 مباريات ضمن الجولة الـ18 من المسابقة، بسبب الأحداث التي تشهدها فرنسا من احتجاجات ضد الحكومة الفرنسية.

وتتواصل قرارات الاتحاد الفرنسي بتأجيل المباريات بعد تأجيل 5 مباريات الجولة السابقة.

وتم تأجيل مباريات، كان ضد تولوز، نانت أمام مونبيليية، نيس أمام سانت إيتيان.

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ومن المنتظر أن يتم اتخاذ قرارات أخرى بشأن لقاءي، ليون أمام موناكو وكذلك مارسيليا أمام بوردو، في الجولة ذاتها.

وستشهد فرنسا مظاهرات يوم السبت المقبل، والمعروفة باسم "السترات الصفراء".

وشهدت الجولة الـ17 تأجيل 6 مباريات بسبب التظاهرات الفرنسية، حيث أقيمت 4 مباريات فقط، بعد إلغاء مباريات، حيث تم تحديد يومي 15 و16 يناير المقبل من أجل إقامة المباريات المؤجلة.

ولم يعلن الاتحاد الفرنسي عن موعد جديد مباريات الجولة الـ18 التي تم إلغاءها.

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