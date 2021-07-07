لقطة طريفة في يورو 2020.. مضيفة ويمبلي تمنع بونوتشي من العودة للملعب!

ظنًا أنه من الجماهير..

منعت إحدى المضيفات في ملعب ويمبلي نجم منتخب إيطاليا ليوناردو بونوتشي من العودة إلى الملعب بعد احتفاله مع الجماهير، ظنًا منها أنه أحد "الغزاة".

اللقطة الطريفة حدثت بعد فوز إيطاليا على إسبانيا بركلات الجزاء 4-2، حيث سجل نجم يوفنتوس ركلة جزاء وكان أحد نجوم المباراة بشكل عام.

وبعد أن انتهت المباراة لصالح الأتزوري، توجه بونوتشي للاحتفال رفقة الجماهير الإيطالية في مدرجات ويمبلي، وحاول مضيفو وأمن الملعب إبعاد الجماهير قدر المستطاع عن اللاعبين.

في النهاية، رضخ بونوتشي لضرورة الانفصال وعدم الاقتراب أكثر من الجماهير، ليستدير ويعود إلى الملعب، غير أنه تفاجأ بالمضيفة تمنعه من القيام بذلك.

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لقد ظنت المضيفة أن بونوتشي أحد مشجعين إيطاليا وقفز إلى أرض الملعب، وأرادت إعادته للمدرجات بإلحاح، حتى اكتشفت خطأها.

بعد التعرف على هوية بونوتشي، ضحك اللاعب على ما حدث واحتضن المضيفة، التي لم تصدق أنها اقترفت خطأ فادحًا كهذا.

Bonucci’s face when he realizes the steward thinks he’s a fan trying to get on the field is priceless.



Bonucci laughing and giving her a hug after she realizes (probably with horror) her mistake is even more priceless.pic.twitter.com/bKTYPeNPKl — Ives Galarcep (@SoccerByIves) July 6, 2021

لقطة طريفة للغاية لقيت رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مباراة من أمتع مباريات يورو 2020 خيّم عليها التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وحُسمت بركلات الجزاء.